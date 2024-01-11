Взрыв на ул. Советской в Самаре: обрушена стена жилого дома, есть погибший

В четверг, 11 января, в 4:39 одной из квартир многоквартирного жилого дома, расположенного по ул. Советской,9 в Кировском районе Самары, произошло возгорание. Предварительная версия — хлопок бытового газа. По первоначальным данным, погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
"Территориальным следственным отделом организована доследственная проверка по факту возгорания в квартире дома", — отмечается в сообщении.
В настоящее время на место происшествия выехали следователи и криминалисты следственного управления, проводится осмотр места ЧП, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причины, ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
"Произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением домашних вещей на площади 12 кв. м. в квартире многоквартирного жилого дома. В 05.57 пожар ликвидирован на площади 12 кв. м.В результате происшествия погиб мужчина, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области. — Пожарно-спасательными подразделениями было спасено 6 человек, в том числе один ребенок. До прибытия было эвакуировано 7 человек".
На месте происшествия от МЧС России привлечены 21 человек и 6 единиц техники.
В мэрии Самары сообщили, что повреждена ненесущая стена, угрозы дальнейшего обрушения нет.
"Для жителей сразу же был предоставлен автобус для обогрева, развернут пункт временного размещения в 162 школе. Многие уже вернулись в свои квартиры. В ближайшее время будет проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, по итогам которого буду приняты решения по устранению последствий происшествия", — рассказали в городской администрации.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!