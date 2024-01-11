Взрыв на ул. Советской в Самаре: обрушена стена жилого дома, есть погибший

В четверг, 11 января, в 4:39 одной из квартир многоквартирного жилого дома, расположенного по ул. Советской,9 в Кировском районе Самары, произошло возгорание. Предварительная версия — хлопок бытового газа. По первоначальным данным, погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

"Территориальным следственным отделом организована доследственная проверка по факту возгорания в квартире дома", — отмечается в сообщении.

В настоящее время на место происшествия выехали следователи и криминалисты следственного управления, проводится осмотр места ЧП, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причины, ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

"Произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением домашних вещей на площади 12 кв. м. в квартире многоквартирного жилого дома. В 05.57 пожар ликвидирован на площади 12 кв. м.В результате происшествия погиб мужчина, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области. — Пожарно-спасательными подразделениями было спасено 6 человек, в том числе один ребенок. До прибытия было эвакуировано 7 человек".

На месте происшествия от МЧС России привлечены 21 человек и 6 единиц техники.

В мэрии Самары сообщили, что повреждена ненесущая стена, угрозы дальнейшего обрушения нет.

"Для жителей сразу же был предоставлен автобус для обогрева, развернут пункт временного размещения в 162 школе. Многие уже вернулись в свои квартиры. В ближайшее время будет проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, по итогам которого буду приняты решения по устранению последствий происшествия", — рассказали в городской администрации.