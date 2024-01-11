16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Взрыв на ул. Советской в Самаре: обрушена стена жилого дома, есть погибший Двое детей и шесть взрослых отравились угарным газом за новогодние выходные в Самаре Следственный комитет возбудил дело о нападении собак на девушку у метро Из-за наезда мусоровоза на газопровод в Серноводске десятки домов остались без газа Организована проверка по факту хлопка газа в квартире в Самаре при производстве монтажных работ

Чрезвычайные происшествия Происшествия

Взрыв на ул. Советской в Самаре: обрушена стена жилого дома, есть погибший

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 67
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 11 января, в 4:39 одной из квартир многоквартирного жилого дома, расположенного по ул. Советской,9 в Кировском районе Самары, произошло возгорание. Предварительная версия — хлопок бытового газа. По первоначальным данным, погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: СУ СК по Самарской области

"Территориальным следственным отделом организована доследственная проверка по факту возгорания в квартире дома", — отмечается в сообщении.

В настоящее время на место происшествия выехали следователи и криминалисты следственного управления, проводится осмотр места ЧП, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причины, ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

"Произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением домашних вещей на площади 12 кв. м. в квартире многоквартирного жилого дома. В 05.57 пожар ликвидирован на площади 12 кв. м.В результате происшествия погиб мужчина, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области. — Пожарно-спасательными подразделениями было спасено 6 человек, в том числе один ребенок. До прибытия было эвакуировано 7 человек".

На месте происшествия от МЧС России привлечены 21 человек и 6 единиц техники.

В мэрии Самары сообщили, что повреждена ненесущая стена, угрозы дальнейшего обрушения нет.

"Для жителей сразу же был предоставлен автобус для обогрева, развернут пункт временного размещения в 162 школе. Многие уже вернулись в свои квартиры. В ближайшее время будет проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, по итогам которого буду приняты решения по устранению последствий происшествия", — рассказали в городской администрации.

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Дима Иванаев 10 марта 2023 19:32 В Самаре на ул. Молодогвардейской кирпичная стена рухнула на припаркованный во дворе автомобиль

Здравствуйте, есть контакты владельца?

Иван Ветров 08 февраля 2023 08:46 Чиновники обжалуют компенсацию родным женщины, которую загрызли собаки

Если бы собаки чмновников рвали!!!

Иван Ветров 08 февраля 2023 08:45 Чиновники обжалуют компенсацию родным женщины, которую загрызли собаки

Да такое сплошь и рядом во вс

Михаил Дедиков 08 июня 2022 06:27 Пропавшие в Самарской области женщина и ребенок-инвалид найдены мертвыми

Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.

brat Goronflo 15 ноября 2021 10:51 На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!

Фото на сайте

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4