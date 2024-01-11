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ЖКХ и благоустройство Общество

Самарский филиал "Т Плюс" обновил парк спецтехники в 2023 году

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский филиал ПАО "Т Плюс" и Волжский филиал АО "ЮНИС" расширили парк и приобрели 24 единицы новой спецтехники. В их числе пассажирские и грузовые авто, а также другие машины.

Для Тольяттинских и Сызранских тепловых сетей закуплены две автомастерские на базе автомобилей, а для "Предприятия тепловых сетей" в Самаре приобретены два трактора с водоотливными установками, чтобы откачивать воду на местах проведения ремонтов теплотрасс и в тепловых камерах.

"Для надежной работы тепловой инфраструктуры и ее обслуживания требуется разная техника. Поэтому мы регулярно обновляем свой автопарк, закупая транспорт, наиболее востребованный подразделениями энергокомпании в Самарской области", — отметил директор Волжского филиала АО "ЮНИС" Олег Добровольский.

Также в числе новых приобретений — погрузчики, экскаваторы, грузовые автомобили и другая спецтехника, которая необходима энергетикам для эксплуатации и ремонта электростанций и тепловых сетей.

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