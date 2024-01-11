Самарский филиал "Т Плюс" обновил парк спецтехники в 2023 году

Самарский филиал ПАО "Т Плюс" и Волжский филиал АО "ЮНИС" расширили парк и приобрели 24 единицы новой спецтехники. В их числе пассажирские и грузовые авто, а также другие машины.
Для Тольяттинских и Сызранских тепловых сетей закуплены две автомастерские на базе автомобилей, а для "Предприятия тепловых сетей" в Самаре приобретены два трактора с водоотливными установками, чтобы откачивать воду на местах проведения ремонтов теплотрасс и в тепловых камерах.
"Для надежной работы тепловой инфраструктуры и ее обслуживания требуется разная техника. Поэтому мы регулярно обновляем свой автопарк, закупая транспорт, наиболее востребованный подразделениями энергокомпании в Самарской области", — отметил директор Волжского филиала АО "ЮНИС" Олег Добровольский.
Также в числе новых приобретений — погрузчики, экскаваторы, грузовые автомобили и другая спецтехника, которая необходима энергетикам для эксплуатации и ремонта электростанций и тепловых сетей.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!