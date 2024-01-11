"ЭнергосбыТ Плюс" приглашает на работу в свои подразделения в Самаре и Тольятти

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" информирует жителей региона об открытых вакансиях в ряде подразделений компании.

Так, горожан могут заинтересовать следующие предложения:

— специалист по работе с клиентами (Самара, ул. Мирная, д. 162; прием и регистрация входящих обращений, консультация клиентов);

— инженер тепловой инспекции (Самара, ул. Чернореченская, д. 50; г. Тольятти, ул. Горького, 27А; оценка качества энергоресурсов, контроль эксплуатации теплопотребляющих установок);

— инженер отдела коммерческого учета (Самара, ул. Чернореченская, д. 50; техническое обслуживание узлов коммерческого учета теплоэнергии, ввод в эксплуатацию узлов учета).

АО "ЭнергосбыТ Плюс" — это энергосбытовая компания, входящая в группу "Т Плюс". Она обслуживает более 7 миллионов домохозяйств и 180 тысяч организаций в 15 регионах России.

С актуальным перечнем вакансий группы компаний "Т Плюс" в Самарской области можно ознакомиться на официальном сайте tplusgroup.ru/company/vacancies/regiony/samarskaja-oblast/ или по телефонам: (846) 279-66-07, 279-63-63 (ЭнергосбыТ Плюс), (846) 279-64-57, 279-61-62 (Т Плюс).