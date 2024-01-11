"ЭнергосбыТ Плюс" приглашает на работу в свои подразделения в Самаре и Тольятти

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" информирует жителей региона об открытых вакансиях в ряде подразделений компании.
Так, горожан могут заинтересовать следующие предложения:
— специалист по работе с клиентами (Самара, ул. Мирная, д. 162; прием и регистрация входящих обращений, консультация клиентов);
— инженер тепловой инспекции (Самара, ул. Чернореченская, д. 50; г. Тольятти, ул. Горького, 27А; оценка качества энергоресурсов, контроль эксплуатации теплопотребляющих установок);
— инженер отдела коммерческого учета (Самара, ул. Чернореченская, д. 50; техническое обслуживание узлов коммерческого учета теплоэнергии, ввод в эксплуатацию узлов учета).
АО "ЭнергосбыТ Плюс" — это энергосбытовая компания, входящая в группу "Т Плюс". Она обслуживает более 7 миллионов домохозяйств и 180 тысяч организаций в 15 регионах России.
С актуальным перечнем вакансий группы компаний "Т Плюс" в Самарской области можно ознакомиться на официальном сайте tplusgroup.ru/company/vacancies/regiony/samarskaja-oblast/ или по телефонам: (846) 279-66-07, 279-63-63 (ЭнергосбыТ Плюс), (846) 279-64-57, 279-61-62 (Т Плюс).
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!