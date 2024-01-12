В Самаре избалованный внук жестоко убил бабушку

В Самарском областном суде завершилось следствие по делу 36-летнего Юрия Лукьянова, обвиняемого в убийстве пенсионерки при отягчающих обстоятельствах.

В марте 2023 г. уголовное дело мужчины после рассмотрения в Советском райсуде вернули прокурору, так как суд усмотрел основания для предъявления более тяжкой статьи УК РФ, чем неквалифицированное убийство.

В конце 2022 г. в квартире на ул. Сорокина был обнаружен труп 88-летней женщины с множественными ножевыми ранениями. Судебно-медицинская экспертиза выявила также перелом позвоночника. Был задержан внук погибшей, который, по свидетельствам соседей и родственников, злоупотреблял спиртным и при этом становился крайне агрессивным. Мужчина и раньше поднимал руку на бабушку, но она выгораживала его, якобы синяки у нее из-за того, что сама упала.

Как показал на суде сын погибшей, он часто забирал мать к себе из-за плохого к ней отношения Юрия, но она всякий раз рвалась домой к любимому внуку, всегда баловала его.

В последнее время после случившегося инсульта пенсионерка не могла ходить и плохо владела рукой, так что ее приходилось кормить. Ссылаясь на это, обвиняемый уверял суд, что вел бабушку на кухню, но, не удержав, уронил и упал на нее. Так якобы и случился перелом позвоночника. Однако допрошенный в суде эксперт пояснил, что позвоночник был сломан не менее чем 10 ударами твердым предметом, возможно, обутой ногой.

Также обвиняемый не был согласен с числом ножевых ранений, зафиксированных в акте экспертизы. Якобы он мог ударить ножом пару-тройку раз, но, вообще-то, ничего не помнит, так как был очень пьян. Лукьянов настаивает, что смерть бабушке причинил по неосторожности.

Назначенный государством адвокат подсудимого удивляется, что органы предварительного следствия при вменении особо тяжкого преступления, не провели его подзащитному стационарную психиатрическую экспертизу.

Сейчас подсудимому дали время на ознакомление с протоколом судебного заседания, после чего пройдут прения сторон.