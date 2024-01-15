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Музеи и выставки Культура

В музее Эльдара Рязанова расскажут, где скрывался советский авангард в позднем СССР

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 20 января, в 17.30 в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция киноведа, старшего научного сотрудника музея Олега Горяинова "Где скрывался советский авангард в позднем СССР? Феномен Владимира Кобрина" (12+). Это будет уже восьмая встреча из цикла "История жанра в зеркале советского кинематографа".

Фото: музей Эльдара Рязанова

История советского кино начинается с рождения советского авангарда. В 1920-е годы Дзига Вертов, Сергей Эйзенштейн, Лев Кулешов, Всеволод Пудовкин и другие мастера создали новый язык кино на практике и заложили основы теории кино, которые актуальны до сих пор. Однако традиция кино- авангарда была быстро прервана: партийный запрос на соцреализм привел к тому, что экспериментальное кино практически исчезло.

Лишь в конце 1970-х появляется ряд кинематографистов, которые решают вернуть к жизни эстетику авангарда и реализуют импульс к кино- экспериментам через образовательное кино. На лекции Олег Горяинов расскажет о феномене кино-авангарда на основе творчества Владимира Кобрина.

Для создания своих фильмов Владимир Кобрин использовал базовые технические приемы (монтаж, мультиэкспозиция, управление скоростью изображения) и активно внедрял новейшие изобретения техники и науки – широкоугольный объектив, замедленную съемку, обратную прокрутку, чередование цветного и черно-белого изображения, анимацию, звуковые эффекты и много другое.

Его называли концептуалистом и основателем русского авангарда в научном кино. В работах Кобрина 1970-80-х годов удивительным образом сплелись интерес к современным достижениям науки, эстетика экспериментального искусства, борьба рационального и иррационального, а также бескомпромиссная тяга к познанию мира средствами кино. На лекции посетители увидят отрывки из фильмов Владимира Кобрина.

Вход на мероприятие — 200 рублей. Количество мест ограничено (не более 15 человек). Требуется обязательная предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/ctMfNa

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