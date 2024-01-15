Средне-Поволжское управление Ростехнадзора возглавил Евгений Васильев

С 20 декабря обязанности руководителя Средне-Поволжского управления исполняет Евгений Васильев, пишет "Самарское обозрение". По информации издания, весь прошлый год Васильев исполнял обязанности руководителя Херсонского управления Ростехнадзора, образованного в конце января 2023 года.

Предыдущие 12 лет Евгений Васильев провел в кресле заместителя руководителя Нижне-Волжского управления службы (НВУ РТН). С 2019 г. оно надзирает за безопасностью объектов на территории Калмыкии, Волгоградской и Астраханской областей. Ранее в это управление также были включены потерявшие самостоятельность подразделения в Саратовской и Пензенской областях, но в 2018 г. оба региона передали в Средне-Поволжское управление. Так что, возможно, частично территория нового надзора Евгению Васильеву знакома по прежней работе.

До переезда в Волгоград Васильев трудился в Самарской области, причем одно время в структурах, связанных с энергонадзором. Впрочем, это было задолго до образования Средне-Поволжского управления в 2009 году. В те годы Евгений Васильев занимался коммерческой деятельностью: по данным системы "СПАРК-Интерфакс", до сентября 2010 г. он выступал соучредителем нескольких коммерческих структур. В частности, ему принадлежали доли в трех компаниях, зарегистрированных в Тольятти. Основным видом деятельности двух из них была оптовая торговля. Еще одной — ООО "Содружество и 4К" — деятельность охранных служб. В ней Васильев не только владел долей в 30%, но и занимал кресло генерального директора с 2003 г. до сентября 2010 года. Финансовая отчетность этих фирм раскрыта лишь за некоторые годы, и это достаточно скромные цифры.

По датам выходит, что к исполнению обязанностей заместителя Нижне-Волжского управления РТН Евгений Васильев приступил сразу после выхода из этих коммерческих структур, а спустя ровно два месяца, 13 декабря 2010 г., был утвержден в должности. Далее какие-либо связи с Самарской областью у него не прослеживаются.

До назначения Евгения Васильева Средне-Поволжское управление Ростехнадзора возглавлял Евгений Долгов, которого в ведомстве называют ставленником Ирины Панфиловой. В декабре его уволили в связи с истечением срока действия служебного контракта. Экс-чиновник, проработавший в структурах технадзора 34 года, теперь думает, будет ли и он оспаривать свою отставку в суде.

В структурах службы, из которых в итоге был образован современный Ростехнадзор, Евгений Долгов трудился с 1999 года. Заместителем руководителя он стал в 2021 г., когда управлением руководила Ирина Панфилова, в Ростехнадзоре начавшая работать только в середине 2019 года. 19 декабря 2023 г. стало его последним рабочем днем не только в статусе и. о. руководителя, но и в кресле заместителя. Евгения Долгова уведомили об истечении срока действия служебного контракта и новый заключать с ним не стали. Причины такого решения в "Ростехнадзоре" не поясняли.

На вопрос "СО", с чем он связывает свою отставку, Долгов предположил влияние той же "группы лиц", которая ранее массово писала жалобы на Ирину Панфилову и добивалась таким образом ее увольнения со службы: "Думаю, это совокупность тех же обстоятельств, которые повлияли на предыдущего руководителя Ирину Валерьевну [Панфилову]. Те же люди, которые находятся на больничных и в декретных отпусках, писали всякую ерунду и на меня. При этом сами они по два года сидят на больничных, из которых выходят на один-два дня, а потом опять уходят то в декрет, то на больничный. Возможно, они и при нынешнем руководителе на работу не вышли", — предположил Долгов. — Меня уволили на день раньше, чем истек срок контракта. Сейчас я уточняю юридические вопросы. Пообщаться с новым руководителем не успел. Моим последним рабочим днем стало 19-е число (по контракту это должно было быть 20 декабря). Васильев пришел 20-го числа. Дела я передал как положено".