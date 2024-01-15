Самарский росреестр: стать собственником недвижимости можно за 24 часа

Более 52 000 заявлений представлено на регистрацию ипотеки в самарский Росреестр в 2023 году, что на 27 % больше, чем в 2022 году.
При этом, следует отметить, что вторая половина 2023 года ознаменовалась ростом подаваемых документов на государственную регистрацию ипотеки в электронном виде.
В течение всего года в 96% случаях Управление регистрировало сделки с ипотекой, представленные в электронном виде, за 24 часа.
"С 23 декабря 2023 года вступило в силу постановление правительства России, которое корректирует условия льготных ипотечных программ. Теперь первоначальный взнос по кредитам, выдаваемым по ставке 8 процентов, будет составлять не менее 30 процентов, а максимальная сумма стала одинаковой для всех регионов — 6 миллионов рублей", — информирует заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Титова.
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