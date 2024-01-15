В России рекордными темпами идут модернизация и строительство дорог

Надежные транспортные артерии стратегически важны для России. Это неоднократно подчеркивал президент страны Владимир Путин. Именно с подачи главы государства в рекордно короткие сроки — менее, чем за три года (строительство стартовало в 2020 г.) — с нуля была проложена часть трассы М-12 "Восток" Москва –Казань — Екатеринбург — Тюмень на участке Москва — Казань. Скоростная автомагистраль, строящаяся нуля и имеющая самую большую протяженность, открыла новую страницу в истории всей России. Эксперты убеждены: это один из самых масштабных инфраструктурных проектов России нового времени.
Скоростная автомагистраль М-12 "Восток" — часть международного, евразийского транспортного маршрута "Россия", который вскоре пройдет от Санкт-Петербурга и до Владивостока, соединяя многие регионы страны. Дорога пройдет по территории пяти регионов (Московской, Владимирской, Нижегородской, Свердловской и Тюменской областей) и трех республик (Татарстана, Башкирии и Чувашии).
Уже сейчас она позволяет добраться из Москвы до Казани всего за 6,5 часа. Это почти в два раза быстрее, чем по трассе М-7. Такая возможность появилась благодаря тому, что автомагистраль на всем протяжении не имеет ни одного пересечения в одном уровне. Участок скоростной трассы М-12 от Москвы до Казани был построен в рекордные сроки: строительство завершили на 7 месяцев быстрее плана. Кроме того, к июлю 2024 г. участок планируют обеспечить стабильной сотовой связью и интернетом 4G.
В настоящий момент работа по строительству продолжается. Также на автомагистрали параллельно создается сопутствующая инфраструктура: на М-12 размещены 29 погодных станций, которые ведут непрерывный мониторинг метеоусловий. Кроме того, проектом заложено 32 МФЗ (многофункциональная зона). Каждая, в среднем, будет располагаться через 50 км. На МФЗ появятся станции техобслуживания, заправки альтернативного топлива, гостиницы и иные сервисные объекты. Их наличие будет варьироваться в зависимости от спроса. На трассе уже функционируют 18 объектов комплексного обслуживания автомобилистов, 19 рамок системы "Свободный поток", с помощью камер высокого разрешения считывающих номера авто на ходу и обеспечивающих безостановочное движение, а расстояние между действующим АЗС, в том числе, контейнерного типа, составляет 73 км. На каждые три км автомагистрали приходится мост, эстакада, развязка или зверопроход. Всего на М-12 "Восток" 323 искусственных сооружения.
Модернизация дорожно-транспортной сети рекордными темпами движется в регионах России. Так, власти Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым уделяют этой теме большое внимание: за пять лет в регионе было построено и отремонтировано 3215 км дорог — цифры беспрецедентные и уникальные, как и объекты. По мнению зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина, Волжский мост войдет в топ-10 наиболее протяженных инженерных сооружений страны.
Протяженность моста — свыше 3700 метров, а общая длина совместно с трассой "Обход Тольятти" в составе международного транспортного маршрута "Европа — Западный Китай" — около 100 км.
Строительство Обхода Тольятти с мостом через Волгу стартовало в 2019 году по поручению президента РФ, а нынешняя готовность составляет 93%.
Завершить работы и запустить движение транспорта по четырехполосному мосту и автомобильной дороге с тремя транспортными развязками в разных уровнях планируют уже в 2024 году.
Развитая дорожная инфраструктура позволит привлечь в регион дополнительные инвестиции, построить новые предприятия, соответственно, увеличить число рабочих мест и повысить уровень благосостояния жителей региона.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?