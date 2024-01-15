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Дорожное строительство Транспорт и связь

В России рекордными темпами идут модернизация и строительство дорог

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Надежные транспортные артерии стратегически важны для России. Это неоднократно подчеркивал президент страны Владимир Путин. Именно с подачи главы государства в рекордно короткие сроки — менее, чем за три года (строительство стартовало в 2020 г.) — с нуля была проложена часть трассы М-12 "Восток" Москва –Казань — Екатеринбург — Тюмень на участке Москва — Казань. Скоростная автомагистраль, строящаяся нуля и имеющая самую большую протяженность, открыла новую страницу в истории всей России. Эксперты убеждены: это один из самых масштабных инфраструктурных проектов России нового времени.

Фото: предоставлено пресс-службой правительства Самарской области

Скоростная автомагистраль М-12 "Восток" — часть международного, евразийского транспортного маршрута "Россия", который вскоре пройдет от Санкт-Петербурга и до Владивостока, соединяя многие регионы страны. Дорога пройдет по территории пяти регионов (Московской, Владимирской, Нижегородской, Свердловской и Тюменской областей) и трех республик (Татарстана, Башкирии и Чувашии).

Уже сейчас она позволяет добраться из Москвы до Казани всего за 6,5 часа. Это почти в два раза быстрее, чем по трассе М-7. Такая возможность появилась благодаря тому, что автомагистраль на всем протяжении не имеет ни одного пересечения в одном уровне. Участок скоростной трассы М-12 от Москвы до Казани был построен в рекордные сроки: строительство завершили на 7 месяцев быстрее плана. Кроме того, к июлю 2024 г. участок планируют обеспечить стабильной сотовой связью и интернетом 4G.

В настоящий момент работа по строительству продолжается. Также на автомагистрали параллельно создается сопутствующая инфраструктура: на М-12 размещены 29 погодных станций, которые ведут непрерывный мониторинг метеоусловий. Кроме того, проектом заложено 32 МФЗ (многофункциональная зона). Каждая, в среднем, будет располагаться через 50 км. На МФЗ появятся станции техобслуживания, заправки альтернативного топлива, гостиницы и иные сервисные объекты. Их наличие будет варьироваться в зависимости от спроса. На трассе уже функционируют 18 объектов комплексного обслуживания автомобилистов, 19 рамок системы "Свободный поток", с помощью камер высокого разрешения считывающих номера авто на ходу и обеспечивающих безостановочное движение, а расстояние между действующим АЗС, в том числе, контейнерного типа, составляет 73 км. На каждые три км автомагистрали приходится мост, эстакада, развязка или зверопроход. Всего на М-12 "Восток" 323 искусственных сооружения.

Модернизация дорожно-транспортной сети рекордными темпами движется в регионах России. Так, власти Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым уделяют этой теме большое внимание: за пять лет в регионе было построено и отремонтировано 3215 км дорог — цифры беспрецедентные и уникальные, как и объекты. По мнению зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина, Волжский мост войдет в топ-10 наиболее протяженных инженерных сооружений страны. 

Протяженность моста — свыше 3700 метров, а общая длина совместно с трассой "Обход Тольятти" в составе международного транспортного маршрута "Европа — Западный Китай" — около 100 км.
Строительство Обхода Тольятти с мостом через Волгу стартовало в 2019 году по поручению президента РФ, а нынешняя готовность составляет 93%.

Завершить работы и запустить движение транспорта по четырехполосному мосту и автомобильной дороге с тремя транспортными развязками в разных уровнях планируют уже в 2024 году.

Развитая дорожная инфраструктура позволит привлечь в регион дополнительные инвестиции, построить новые предприятия, соответственно, увеличить число рабочих мест и повысить уровень благосостояния жителей региона.

Гид потребителя

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