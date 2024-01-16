Долевку "Новации" в Петра Дубрава достроит нижегородский инвестор

ООО "Строительные технологии-НН" достроит пятиэтажный дом СК "Новация" на ул. Южной, 8а в пос. Петра Дубрава, анонсируется на ресурсе ДОМ.РФ.
Напомним, СК "Новация" должна была удовлетворить права обманутых дольщиков, которые вложились в квартиры в объектах обанкротившихся ООО "Монтэк" и ООО "Зевс" на ул. Южной в Петра Дубраве. "Новация" в 2015 г. выиграла соответствующий конкурс, проводившийся минстроем Самарской области. Дома компания обязалась достроить до конца 2019 г., однако не сделала этого. Вскоре на руководство было возбуждено уголовное дело, а в 2021 г. "Новация" попала под банкротство.
В 2023 г. ППК "Фонд развития территорий" выставила на торги недострой и два земельных участка общей площадью 4,7 тыс. кв. метров. За лоты боролись три участника. Победитель предложил 64,6 млн руб. при начальной цене 63,4 млн рублей.
В начале года стало известно, что генподрядчиком строительства выступает ООО "Фортезза", застройщиком - ООО "Строительные технологии-НН". Обе организации с нижегородской пропиской.
Инвестор позиционирует объект как ЖК "Родной". В жилом комплексе будет семь секций и 134 квартиры. Машиноместа не предусмотрены проектом. Построить дом "Строительные технологии-НН" должны до ноября 2025 года. Планируемая стоимость работ - 165 млн рублей.
ООО "Фортезза" учреждено, по данным ИАС Seldon Basis, в марте 2022 г. с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности - строительство. Чистая прибыль в 2022 г. составила 1,3 млн руб., выручка - 53,2 млн рублей. Гендиректор Иван Паншутин. Владелец - Татьяна Облаева.
ООО "Строительные технологии-НН" создано в 2018 году. Уставный капитал - 10 тыс. рублей. Профиль деятельности - заказчик-застройщик, генподрядчик. В 2022 г. заработало 2,6 млн руб. чистой прибыли, выручка - 34 млн рублей. Директор - Гиоргий Багдасарян. Собственник - Марина Ковылкина.