Владельца недостроя из Тольятти осудили за смерть ребенка на объекте

В Тольятти суд вынес приговор по уголовному делу о смерти ребенка на стройплощадке. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
25 мая 2023 г. несколько подростков залезли в недостроенный дом в Центральном районе. На втором этаже 13-летний мальчик потерял равновесие и упал на бетонное перекрытие подвала. От полученных травм ребенок скончался в больнице.
Следствие выяснило, что с 2009 г. недостроенным объектом владеет 63-летний предприниматель. Правоохранители посчитали, что он не огородил недострой должным образом, чтобы туда не могли проникнуть посторонние.
В результате мужчину признали виновным в нарушении правил безопасности строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть, и назначили два года ограничения свободы.
Последние комментарии
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...