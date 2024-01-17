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Суды Происшествия

Владельца недостроя из Тольятти осудили за смерть ребенка на объекте

ТОЛЬЯТТИ. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти суд вынес приговор по уголовному делу о смерти ребенка на стройплощадке. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

25 мая 2023 г. несколько подростков залезли в недостроенный дом в Центральном районе. На втором этаже 13-летний мальчик потерял равновесие и упал на бетонное перекрытие подвала. От полученных травм ребенок скончался в больнице.

Следствие выяснило, что с 2009 г. недостроенным объектом владеет 63-летний предприниматель. Правоохранители посчитали, что он не огородил недострой должным образом, чтобы туда не могли проникнуть посторонние.

В результате мужчину признали виновным в нарушении правил безопасности строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть, и назначили два года ограничения свободы.

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