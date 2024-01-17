Жителя Тольятти осудили за участие в девяти телефонных мошенничествах

В Тольятти суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в девяти эпизодах мошенничества. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Тольяттинец был "курьером" — он забирал деньги у пожилых людей, которых позвонившие по телефону мошенники убедили, что их родственник попал в ДТП. Общая сумма полученных от жертв средств составила 1,3 млн рублей.

В суде мужчина признал вину. Также он добровольно возместил потерпевшим 150 тыс. рублей

Его приговорили к двум с половиной годам принудительных работ с 10% из зарплаты 10% в доход государства. Также суд удовлетворил иски потерпевших.