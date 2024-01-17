Жителя Тольятти осудили за участие в девяти телефонных мошенничествах

В Тольятти суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в девяти эпизодах мошенничества. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Тольяттинец был "курьером" — он забирал деньги у пожилых людей, которых позвонившие по телефону мошенники убедили, что их родственник попал в ДТП. Общая сумма полученных от жертв средств составила 1,3 млн рублей.
В суде мужчина признал вину. Также он добровольно возместил потерпевшим 150 тыс. рублей
Его приговорили к двум с половиной годам принудительных работ с 10% из зарплаты 10% в доход государства. Также суд удовлетворил иски потерпевших.
Последние комментарии
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Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...