Стало известно, кто займется содержанием общественных туалетов в Самаре в 2024 году

Департамент городского хозяйства и экологии Самары определился с подрядчиком, который займется содержанием общественных туалетов в 2024 году.

На торги заявился всего один участник - ООО "Интегрированные технологии безопасности". Компания предложила выполнить услуги за 34,99 млн рублей. Заявку признали соответствующей требованиям.

Напомним, начальная цена контракта составляла 35,1 млн рублей. С 1 февраля до 31 декабря 2024 года подрядчик должен будет следить за гигиеной, чистотой и исправностью стационарных и модульных туалетов.

В перечень объектов входят двухместные павильоны туалетов модульного типа (сквер им. Пушкина; сквер на пл. им. В. В. Куйбышева; парк Победы 2 шт.; сквер "Вертолетная площадка" 2 шт.; парк "Молодежный"; парк "Воронежские озера"); трехместные павильоны (сквер на пр. Ленина, Ерик Парк); сквер у ДК "Октябрь" на шесть кабин.