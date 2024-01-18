Стало известно, кто займется содержанием общественных туалетов в Самаре в 2024 году

Департамент городского хозяйства и экологии Самары определился с подрядчиком, который займется содержанием общественных туалетов в 2024 году.
На торги заявился всего один участник - ООО "Интегрированные технологии безопасности". Компания предложила выполнить услуги за 34,99 млн рублей. Заявку признали соответствующей требованиям.
Напомним, начальная цена контракта составляла 35,1 млн рублей. С 1 февраля до 31 декабря 2024 года подрядчик должен будет следить за гигиеной, чистотой и исправностью стационарных и модульных туалетов.
В перечень объектов входят двухместные павильоны туалетов модульного типа (сквер им. Пушкина; сквер на пл. им. В. В. Куйбышева; парк Победы 2 шт.; сквер "Вертолетная площадка" 2 шт.; парк "Молодежный"; парк "Воронежские озера"); трехместные павильоны (сквер на пр. Ленина, Ерик Парк); сквер у ДК "Октябрь" на шесть кабин.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!