В Самаре "Аква-Строй" требует переложить сети у путепровода на ул. Ташкентской

Владелец части коммунальных сетей в Самаре ООО "Аква-Строй" требует переложить участки водопровода в районе путепровода на ул. Ташкентской. С соответствующим иском компания обратилась в арбитражный суд к министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области и городской администрации.

К делу привлечены подрядчик строительства путепровода ООО "Хрипунов и К", проектно-изыскательский институт транспортного строительства "Желдоризыскания", департамент городского хозяйства и экологии Самары и Госстройнадзор.

Согласно иску, "Аква-Строй" требует устранить препятствия в пользовании водопроводом Д-500 мм путем приведения участка водопровода от внутриквартального проезда между домами 246 и 248 по ул. Ташкентской и до ул. Демократической в соответствие с требованиями СП 31.13330.2021 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

Как пояснила представитель компании, при строительстве путепровода участки водопровода должны были переложить или вывести из зоны застройки. Однако в процессе строители, по мнению "Аква-Строй", нарушили эти правила и положили рядом с водопроводом пустую гильзу, которая должна защищать сооружение от возможных утечек. По словам представителя компании, в случае коммунальной аварии на водопроводе может размыть опоры путепровода, что приведет к его разрушению.

В частности, истец говорит о необходимости вынести от бетонных плит часть трубы, переложить участки водопровода Д-500 мм в защитный футляр под асфальтированным проездом и путепроводом.

Как заявили в "Аква-Строй", минтранс не согласился с доводами компании и в досудебном порядке не стал предпринимать действий по перекладке трубы.

Напомним, путепровод на ул. Ташкентской через ул. Демократическую строился в рамках областной программы подготовки к чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Общая протяженность объекта составляет 2,9 километра. Движение по нему было открыто в мае 2018 года.

"Аква-Строй" ранее фигурировал в скандалах, связанных со строительством водовода до микрорайона Крутые Ключи. В том числе его руководителей пытались привлечь к уголовной ответственности за незаконное получение прав на коммунальные сети. Судя по всему, история становления "Аква-Строя" связана с именем Ивана Басанова, возглавлявшего "Самараводоканал" в 2014-2015 гг., а также работавшего на предприятии финансовым директором.