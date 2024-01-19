В Сызрани врач стал фигурантом восьми уголовных дел за взятки

Следственным отделом по городу Сызрани возбуждено восемь уголовных дел в отношении врача-психиатра-нарколога, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.



По версии следствия, в период с 2022 г. по 2023 г. подозреваемый, находясь на своем рабочем месте, неоднократно получал денежные средства в качестве взятки за совершение незаконных действий по внесению в акты наркологического медицинского освидетельствования заведомо ложных сведений об отсутствии у граждан состояния алкогольного опьянения. Всего им было получено не менее 500 тыс. рублей.

В настоящее время в отношении подозреваемого судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.