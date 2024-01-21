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Суды Происшествия

В Самарской области будут судить коррупционера, обещавшего студентам помощь с зачетами и экзаменами

ТОЛЬЯТТИ. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти СУ СК РФ по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, с 2021 г. по 2022 г. обвиняемый получил от студентов путем электронных денежных переводов не менее 260 тыс. руб., обещая содействие в получении студентами зачетов и экзаменов по академическому плану и закрытии задолженностей, без фактического прохождения установленных процедур сдачи зачетов и экзаменов, предусмотренных программой учебного учреждения.

"Следователем собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области", — уточнили в СУ СК РФ по Самарской области.

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