В музее-галерее "Заварка" самарцам расскажут, как изображали природу художники разных эпох

В пятницу, 26 января, в 18:00 в музее-галерее "Заварка" состоится лекция искусствоведа, заведующей музеем Модерна Ирины Свиридовой "Человек, природа и искусство" (12+).
На протяжении всей мировой истории искусства главным источником вдохновения для художников служила природа. Ее элементы были одними из основных объектов изображения в работах великих мастеров прошлого.
Современные авторы также часто обращаются к ее мотивам. Кроме того, во все времена использовались и ценились природные материалы. В состав некоторых красок до сих пор входят компоненты животного или растительного происхождения, а кисти из натурального ворса и щетины считаются качественнее и удобнее синтетического волокна.
Графит и уголь используются для графических зарисовок, глина — для гончарного производства, мрамор и дерево — для скульптурных композиций.
На примере произведений искусства от древнейших времен до современности Ирина Свиридова расскажет, как изображали природу художники разных эпох, и какие скульпторы работали с деревом. Также посетители узнают, может ли сама природа быть искусством и в каких проявлениях это возможно.
Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено (не более 30 человек). Требуется обязательная предварительная запись по ссылке.
Лекция "Человек, природа и искусство" пройдет в рамках действующей в музее выставки деревянных скульптур художника Сергея Ключникова "Человек и дерево" (12+).
На выставке собраны работы мастера разных периодов, большинство из которых ранее ни разу не покидали стен мастерской. Экспозицию дополняют фрагменты из интервью с Ключниковым, которое специально подготовили сотрудники музея, и фоторепортаж, раскрывающий повседневную жизнь художника и философию его работ. Выставка работает в "Заварке" до 1 марта.
Последние комментарии
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее
Дело хорошее но много волосатых лапок...