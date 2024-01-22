В музее-галерее "Заварка" самарцам расскажут, как изображали природу художники разных эпох

В пятницу, 26 января, в 18:00 в музее-галерее "Заварка" состоится лекция искусствоведа, заведующей музеем Модерна Ирины Свиридовой "Человек, природа и искусство" (12+).

На протяжении всей мировой истории искусства главным источником вдохновения для художников служила природа. Ее элементы были одними из основных объектов изображения в работах великих мастеров прошлого.

Современные авторы также часто обращаются к ее мотивам. Кроме того, во все времена использовались и ценились природные материалы. В состав некоторых красок до сих пор входят компоненты животного или растительного происхождения, а кисти из натурального ворса и щетины считаются качественнее и удобнее синтетического волокна.

Графит и уголь используются для графических зарисовок, глина — для гончарного производства, мрамор и дерево — для скульптурных композиций.

На примере произведений искусства от древнейших времен до современности Ирина Свиридова расскажет, как изображали природу художники разных эпох, и какие скульпторы работали с деревом. Также посетители узнают, может ли сама природа быть искусством и в каких проявлениях это возможно.

Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено (не более 30 человек). Требуется обязательная предварительная запись по ссылке.

Лекция "Человек, природа и искусство" пройдет в рамках действующей в музее выставки деревянных скульптур художника Сергея Ключникова "Человек и дерево" (12+).

На выставке собраны работы мастера разных периодов, большинство из которых ранее ни разу не покидали стен мастерской. Экспозицию дополняют фрагменты из интервью с Ключниковым, которое специально подготовили сотрудники музея, и фоторепортаж, раскрывающий повседневную жизнь художника и философию его работ. Выставка работает в "Заварке" до 1 марта.