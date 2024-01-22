В Самаре к девяти годам приговорили обвиняемого в финансировании терроризма

Центральный окружной военный суд в Самаре 16 января огласил приговор мужчине, которого признали виновным в финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Об этом сообщили в суде.
Подсудимому назначили девять лет лишения свободы.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в течение 15 суток со дня его постановления.
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Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...