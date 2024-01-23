Самарец решил стать сбытчиком мефедрона и получил пять лет колонии

В Самаре суд вынес приговор 22-летнему парню, которого признали виновным в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Летом 2023 г. молодой человек через мессенджер приобрел 59 г мефедрона и хранил его в автомобиле. Вскоре его задержали и наркотик изъяли.
Суд приговорил самарца к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Последние комментарии
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...