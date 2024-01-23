Житель Самарской области нарвал коноплю и отправился в колонию

В Ставропольском районе Самарской области суд рассмотрел уголовное дело о приобретении и хранении наркотика. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В июле 2023 г. местный житель собрал дикорастущую коноплю, содержавшую более 52 г наркотического вещества. Вскоре растения у него изъяли.

Суд назначил мужчине год и восемь месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.