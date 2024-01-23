Житель Самарской области нарвал коноплю и отправился в колонию

В Ставропольском районе Самарской области суд рассмотрел уголовное дело о приобретении и хранении наркотика. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В июле 2023 г. местный житель собрал дикорастущую коноплю, содержавшую более 52 г наркотического вещества. Вскоре растения у него изъяли.
Суд назначил мужчине год и восемь месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
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В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...