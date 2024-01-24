Обида на знакомую после застолья привела жителя Сызрани на скамью подсудимых

В Сызранский городской суд поступило уголовное дело 28-летнего мужчины, обвиняемого в ложном сообщении о преступлении (ч. 1 ст. 306 УК РФ). Об этом сообщили в суде.

По версии следствия, в августе 2023 г. обвиняемый заявил в полицию, что 52-летняя подруга украла у него из квартиры 197 тыс. рублей. Полицейские начали работу по этому заявлению, но вскоре выяснилось, что таких денег у сызранца не было и их никто не крал.

"Мужчина признался, что заявил на знакомую из-за сильной обиды, так как накануне, после совместного застолья, они поссорились, и он решил отомстить ей таким способом", — поясняют в суде.

В итоге сызранец стал фигурантом уголовного дела о ложном доносе. Теперь расследование завершено и уголовное дело передали для рассмотрения в Сызранский городской суд.

Санкция ч. 1 ст. 306 УК РФ предусматривает для виновных наказание вплоть до двух лет лишения свободы.