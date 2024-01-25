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Суды Происшествия

Житель Самарской области забил до смерти знакомого и хотел свалить все на лошадь

САМАРА. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Шенталинском районе Самарской области суд рассмотрел уголовное дело 60-летнего мужчины, которого обвиняли в смерти знакомого. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В декабре 2021 г. мужчина избил знакомого, находившегося у него в гостях. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

В суде обвиняемый заявил, что никого не избивал, а травмы его знакомому нанесла лошадь во дворе. В итоге мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Также суд постановил взыскать в интересах вдовы погибшего 500 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.

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