Осужденный за жестокое убийство двух человек пытается выйти на свободу в Самаре

В четверг, 25 января, Самарский областной суд рассмотрел жалобу сидельца колонии № 6 Максима Гасабяна, которому Красноглинский суд отказал в замене оставшегося срока на принудительные работы. Апелляционная инстанция отменила решение районного суда.

За решетку Гасабян попал в сентябре 2006 г., когда был задержан по подозрению в убийстве пожилой женщины и ее сына. Как было установлено на предварительном следствии, а затем в суде, Гасабян купил у погибшей квартиру с рассрочкой оплаты. Когда наступило время погашения долга, денег у него не нашлось, и мужчина решил схитрить. Он изготовил "куклу", чтобы получить расписку о выплате денег. Пенсионерка, не рассматрев пачку денег, эту расписку написала. Гасабян отвез женщину домой и предложил выпить водки. Тут и выяснилось, что покупатель недвижимости продавца обманул. Женщина начала возмущаться, и Гасабян ударил ее бутылкой по голове. От удара бутылка раскололась. Тогда он схватил другую и размозжил оппонентке голову, но на этом он не остановился, а нанес жертве еще несколько ножевых ранений.

Испугавшись случившего, сын убитой бросился из дома, но во дворе Гасабян его догнал и подвернувшейся под руку мотыгой забил несчастного до смерти.

Когда на следующий день за ним пришли, у убийцы изъяли ботинок, к которому прилипли седые волосы погибшей.

В декабре 2006 г. Гасабян выслушал приговор. Областной суд назначил ему 18 лет колонии особого режима как особо опасному рецидивисту, так как в 1996 г. мужчина был отправлен на шесть лет в колонию за покушение на убийство. Оттуда условно досрочно освободился почти на два года раньше срока.

Летом 2023 г. Гасабян подал ходатайство об УДО, но суд ему отказал. Тогда осужденный подал следующее прошение о смягчении условий отбытия срока. Но прокурор опять был против, якобы сидельцу и так за хорошее поведение облегчили наказание, переведя из тюрьмы на строгий режим содержания.

Защита Гасабяна настояла, что снижение срока наказания на восемь месяцев даст осужденному время на адаптацию после длительного заключения. Мужчине уже пообещали работу стропальщиком.