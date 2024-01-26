27 января откроется для выполнения финальное задание конкурса "Это у нас семейное"

До завершения дистанционного этапа конкурса "Это у нас семейное" президентской платформы "Россия - страна возможностей" остается пять дней. Финальным конкурсным испытанием станет "Викторина". Она откроется для прохождения в 12:00 по московскому времени 27 января и будет доступна до окончания дистанционного этапа 31 января.

В начале февраля будут определены полуфиналисты конкурса, которые представят свои регионы на окружных полуфиналах. Помимо этого, за оригинальность, творческий подход, яркость, нестандартность выполнения конкурсных испытаний более 3 000 семей получат призы - микроволновые печи, телевизоры, ноутбуки, умные колонки и множество других подарков.

Напомним, в самом народном проекте президентской платформы "Россия - страна возможностей" участвуют 587 267 человек из 102 735 семейных команд. В конкурсе "Это у нас семейное" участвуют жители России из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране. Из Самарской области присоединились к проекту "Это у нас семейное" свыше 15 000 участников, это более 2 700 семей.

В финальном конкурсном испытании "Викторина" семейным командам предстоит собраться вместе и в онлайн формате ответить на вопросы, продемонстрировав знания о России. Для прохождения будут даны три попытки и засчитается лучший результат.

"Чтобы наши участники еще больше узнали о своей стране, ее истории, географии, литературе, музыке, культуре мы решили предложить пройти семьям увлекательную викторину. Выполнять это задание, как и все остальные, нужно будет вместе всей семейной командой. Каждый член семьи сможет внести вклад в общий итоговый результат. Осталось всего пять дней до окончания дистанционного этапа, и совсем скоро станут известны имена полуфиналистов конкурса. Но в любом случае, мы уверены, что все семьи-участники конкурса "Это у нас семейное" президентской платформы "Россия - страна возможностей" получили положительные эмоции от участия в конкурсе, смогли еще больше узнать друг друга, сплотиться и провести много времени вместе. Надеемся, что конкурс зародил множество традиций и полезных привычек в российских семьях", - отметила заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Оксана Ачкасова.

В рамках дистанционного этапа конкурса "Это у нас семейное" участники выполняют задания на разнообразные темы: "Домашний уют", "Готовим вместе", "Званый ужин", "Добро и благодарность", "Песня трех поколений", "Праздник для мамы", "Веселые старты", "Семейный альбом", "Изобретатели", "Мультсемья", "Новый год", "Первая помощь", "Новый год", "Рецепт Жуковых". Главное условие всех конкурсных испытаний - их выполнение всеми членами семейной команды.

Благодаря участию и совместному выполнению конкурсных задач дистанционного этапа конкурса "Это у нас семейное", семьи не только вспоминают и создают семейные традиции, готовят, занимаются вместе спортом, придумывают и исполняют песни, делают добрые дела, но и имеют возможность выиграть приятные подарки.

По итогам дистанционного этапа в начале февраля будут определены полуфиналисты конкурса, которые представят свои регионы на окружных полуфиналах. Они будут определены в каждом федеральном округе по количеству набранных баллов за дистанционный этап. Информация о допуске семейной команды к окружному полуфиналу будет размещена в ее семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф.

Окружные полуфиналы конкурса "Это у нас семейное" состоятся весной этого года, а летом пройдет финал. Главные призы для финалистов и победителей - 300 больших семейных путешествий и 30 сертификатов на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий.