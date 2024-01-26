64% жителей ПФО считают, что китайский автопром переориентировался на Россию

Большинство опрошенных* ВТБ и "Открытие Авто" жителей Приволжья достаточно высоко оценивают качество автомобилей из КНР и уверены, что китайский автопром переориентировался на Россию в последние два года. В то же время 32% респондентов заявили, что хотели бы более разнообразного выбора таких авто.

64% жителей округа считают, что китайский автопром переориентировался на Россию. Из них 28% отметили широкий модельный ряд представленных в России китайских автомобилей, 22% — тот факт, что на отечественный рынок новинки из КНР выходят первыми, 14% — первенство нашей страны в мире по объемам импорта таких машин. 27% считают, что переориентации китайского автопрома на Россию не произошло, и Китай просто занял еще один рынок сбыта. 9% затруднились с ответом на этот вопрос.

65% в целом считают китайские автомобили, продающиеся в России, качественными: по мнению 23%, качество китайских машин значительно выросло на фоне конкуренции, 19% полагают, что машины из этой страны хороши, но не по всем маркам, 10% — преимущественно качественными, но не по всем характеристикам — "пока есть куда расти". 13% и вовсе считают, что "китайцы" перегнали по ряду параметров ушедшие бренды. При этом 27% отмечают, что китайским машинам еще далеко до западных, японских и корейских брендов. 8% затруднились с ответом.

Большинство автолюбителей ПФО в целом удовлетворены выбором китайских автомобилей. 32% отметили, что выбор есть, но хотелось бы расширить. Еще 40% считают, что выбор достаточно большой, ведь к нам привозят много разных моделей сразу после премьеры. Противоположной точки зрения придерживаются 28%: по их мнению, выбор может быть в разы богаче, нам привозят не всё.

"Сегодня россияне действительно все чаще воспринимают китайские автомобили как достойный вариант для покупки, а две трети считают марки из КНР хорошей заменой ушедших брендов. Эту тенденцию мы видим как по общему росту продаж китайских марок на российском авторынке, так и по росту их доли в кредитных выдачах банков. По итогам прошлого года более половины выдач в денежном эквиваленте пришлось на китайские автомобили. Чаще всего в кредит брали новые автомобили Haval, Сhery, Geely, Changan и Jetour", — отметила руководитель "Открытие Авто" Марина Дембицкая.

"За прошедший год спрос россиян на автомобили из КНР увеличился в разы. По итогам 2023 года на китайские бренды ВТБ выдавал уже почти 6 из 10 кредитов на новые машины. Драйвером роста выступило не только фактически отсутствие альтернативного предложения на первичном рынке, но и органический рост интереса к таким машинам. Проще говоря, российские автолюбители стали лучше относиться к авто из Китая. Немаловажный фактор при выборе транспорта из КНР — развитые дилерские сети и доступные запасные части", — прокомментировал вице-президент ВТБ, начальник управления партнерских продаж авто Владимир Высоцкий.

*Опрос проведен среди 1500 респондентов, автовладельцев или желающих приобрести авто, в возрасте 18-65 лет во всех федеральных округах по репрезентативной выборке.