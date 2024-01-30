В Самаре суд приговорил наркопроизводителя почти к 12 годам колонии

В Самаре вынесен приговор активному члену преступной группы, осуществлявшего изготовление в лабораторных условиях наркотических средств с целью дальнейшего сбыта в особо крупном размере на территории Самарской, Ульяновской и Саратовской областей.

Сотрудники УФСБ России по Самарской области в июне 2021 г. раскрыли подпольное производство наркотиков. Задержан 25-летний мужчина, изъято 2,4 кг мефедрона.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.5 ст. 228.1 УК РФ.

Приговором Самарского областного суда мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 11 лет и 10 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.