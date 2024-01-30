В Самаре суд приговорил наркопроизводителя почти к 12 годам колонии

В Самаре вынесен приговор активному члену преступной группы, осуществлявшего изготовление в лабораторных условиях наркотических средств с целью дальнейшего сбыта в особо крупном размере на территории Самарской, Ульяновской и Саратовской областей.
Сотрудники УФСБ России по Самарской области в июне 2021 г. раскрыли подпольное производство наркотиков. Задержан 25-летний мужчина, изъято 2,4 кг мефедрона.
В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.5 ст. 228.1 УК РФ.
Приговором Самарского областного суда мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 11 лет и 10 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Последние комментарии
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...