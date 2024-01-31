Самарец украл у работодателя рыбу на 4,4 млн рублей

В Самаре суд вынес приговор 30-летнему мужчине, обвиняемому в мошенничестве в крупном и особо крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В 2021 г. менеджер организации, торгующей рыбой, оформлял фиктивные заказы, с помощью которых украл продукцию на 4,4 млн рублей.
Кроме того, он похитил более 1,3 млн руб., которые получил от предпринимателей в качестве предоплаты. Заказчики не получили товар.
В суде мужчина не признал вины. В итоге ему назначили четыре года лишения свободы в колонии общего режима.
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