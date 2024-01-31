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ЖКХ и благоустройство Общество

Мэр Самары попросила горожан подсказать, где плохо убран снег

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 1 февраля, мэр Самары Елена Лапушкина и подчиненные будут "работать на территориях" по теме уборки снега. Об этом градоначальница написала на своей странице в Вконтакте.

"Оставляйте адреса, по которым есть замечания, под постом. Все обращения берем в работу", - обратилась она к горожанам.

Самарцы, в свою очередь, за восемь часов оставили под постом более 2,5 тыс. комментариев.

Напомним, губернатор раскритиковал городские власти за ситуацию с уборкой снега. "Ситуация с уборкой снега в городе просто отвратительная. Выйдут на субботник. Раз не могут организовать процесс - значит, сами чиновники выйдут с лопатами на улицу", - заявил он.

Гид потребителя

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