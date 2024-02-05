Самарский священник, отец Михаил: "Батюшки в зоне СВО – первоочередная цель"

Полковой священник, помощник командира 15 гвардейской отдельной мотострелковой Александрийской бригады отец Михаил Советкин — участник пяти войн, включая Карабах, Сирию, Афганистан. Удостоен множества наград и медалей, одна из последних — редчайшая государственная награда, знак отличия "За благодеяние". Его "военная" карьера началась еще в 1984 году, а, начиная с 2013 года, священник постоянно находится в командировках, в зоне боевых действий. В беседе с "Волга Ньюс" он рассказал о своей миссии на передовой, поделился наблюдениями о современных бойцах и призвал всех молиться за мир и победу.

— Отец Михаил, как проходит ваш день, пока вы находитесь в Самаре?

— Рабочий день начинается в 8:00 с молитвы. После того, как заканчивается построение на плацу, солдаты подходят с личными вопросами, беседуем. Также я поминаю погибших на фронте, поименно. Вероисповедания у всех разные, но я молюсь в домашней молитве за всех погибших. Работаю с женами военнослужащих.

Кроме того, мне на телефон и в Telegram-канал "Друзья 15-й бригады" постоянно поступают списки с потребностями того, что необходимо бригаде из срочного и на перспективу. Назначаю личные встречи с теми, кто может помочь в решении таких вопросов, формирую перечень, что нужно везти, начинаю искать, ездить. Словом, выступаю в роли снабженца.

— Намного ли отличается рабочий день на передовой от самарских будней?

— Конечно, отличается. Если ночь была спокойная и удалось поспать, то с новыми силами идем на линию соприкосновения. Когда я приезжаю в любое из подразделений, всегда начинаю с молитвы, благословения, разговариваю с солдатами об их нуждах. Кому-то крестик нужен, есть некрещеные, которые просят их покрестить, причастить, кого-то нужно исповедать. Начинается подготовка к таинству. Разъясняю, что перед причастием, например, нужно молиться, не есть, не курить какое-то время. Хожу по окопам — в один, в другой, следующий блиндаж. Так, к вечеру, бывает по 5-6 молебнов за день.

— Храм в условиях СВО — он какой?

— Под Кременной наши батюшки построили храм, я помогал с иконами. Но место не афишируется, это опасно. Вычислят — и не будет больше храма. Помню, когда служил в Карабахе, построил в снайперской школе походный храм. Там я был первым батюшкой за 100 лет, который служил литургию. Историческое событие, можно сказать. И пока наша бригада там находилась, все было мирно.

На СВО на базе УАЗика оборудовали передвижной храм "на колесах", разместили иконы. Но большой группой собираться категорически запрещено, должно быть не более 10 человек.

Помню случай, когда мы находились в трех километрах от линии боевого соприкосновения. Я, как обычно, ходил по блиндажам. И пока ходил, меня стали искать по рации. А позывной мой — "Игумен". Видимо, сработал радиоперехватчик, так как, пока я шел до машины, ВСУ развернули танк и начали обстрел. Нам удалось вовремя уйти, но под танковый обстрел мы попали. За эфиром противник следит, вычисляет. Священники у них — первоочередная цель.

— Почему?

— Их цель — подорвать моральный дух армии. В Главном управлении разведки Украины, если не ошибаюсь, было создано два спецподразделения по охоте на православных батюшек. Это не секрет, об этом много информации в интернете. Известно, что уже семь батюшек погибло, еще трое ранены. Это только те цифры, что известны мне. Возможно, их больше.

— Получается, по сравнению с рядовыми солдатами вы — в зоне повышенного риска, и все равно ездите на передовую. Не страшно? Можно к такому привыкнуть вообще?

— Бесстрашных-то нет. Смерти все боятся, я — не исключение. Конечно, екает внутри. Но перекрестишься, помолишься — господь успокаивает и бережет.

— Что всегда берете с собой на передовую?

— В первую очередь, резиновые сапоги. Многие дома меня спрашивают, мол, зачем мне сапоги из резины, зима же на улице. А там погода переменчивая очень. В прошлом году на новый год было +8, грязь по колено. Потом буквально три дня — и уже минус 8. В окопах мокро, сыро.

Год назад я сильно застудил себе плечи и подорвал здоровье. Поэтому, конечно, главное, — обувь и одежда про запас. Еще мне очень нравятся термоодеяла и термоспальники. Они легкие, всего 100 граммов весят, но испытаны множеством командировок. Еще один плюс термоодеял — защитная функция: тепловизор противника не определяет тебя, если ты укрыт таким одеялом.

— А в рясе ходите?

— Нет, у нас у всех — обычная армейская хб-одежда, обмундирование солдат. Когда знаю, что будет возможность помолиться, надеваю подрясник. Но по БТРам в нем особо не поскачешь, испачкается быстро, а постирать — проблема.

В Сватово, например, надевал, когда служил литургию, и в Белгородской области, куда меня приглашал местный батюшка. А когда опасно и надо остаться незамеченным, в армейском и епитрахиле службу несу.

— Знаю, что за плечами у вас — пять войн, начиная с 1984 года. Но все же: почему отправились в зону СВО?

— Это было личным решением. Многим не понравится, что я скажу. Возможно, посчитают пафосом, но я рожден в СССР, люблю родину и имею чувство долга. Считаю, что я там нужен и должен быть. Поэтому оказался в числе первых 10 священников, которые попали "за ленту".

— В Союзе была крепче идеология. В связи с этим вопрос: изменилась ли армия по сравнению с 1984 годом, и если да, то как?

— Конечно, изменения есть. Если говорить в целом, то в советской армии офицер был и за маму, и за папу, воспитывал. Ну что взять с солдат, если те — еще мальчишки по 18-19 лет?

А сейчас офицер — это руководитель. Воспитательный процесс — на замполитах. Но должность замполитов ввели совсем недавно, когда поняли, что есть острая нужда работать с личным составом. У людей же, даже у военных профи, есть свои переживания, проблемы — семейные, личные. С ними необходимо работать.

Думаю, в советской армии больше времени уделялось воспитательному процессу, потому что это было частью системы и начиналось еще в школе. Сейчас же цепочка прервалась: в школах воспитанием занимаются мало, в основном, передают знания. Я, например, в 18 лет в армию шел с твердыми моральными устоями, что надо защищать Родину. Перед глазами были примеры дедов, отцов. А в 90-е годы армейская служба стала считаться чем-то вроде даже позорным. Мол, ты не смог "порешать вопросы", поэтому тебя забрали…

— В школах сейчас начали проводить Уроки мужества, волонтеры СВО ездят в образовательные учреждения с лекциями, мастер-классами, рассказывают о миссии волонтера. Насколько нынешнее общество, по-вашему, готово к возрождению духа патриотизма?

— Знаете, многое, действительно, поменялось, и резко — именно за прошлый год. Если первый год спецоперации был еще размытым в этом плане, то сейчас уже выстраивается система. В том числе, приняты решения о введении начальной военной подготовки с 1 сентября. В связи с этим важно вспомнить забытую фразу: "Кадры решают все". Кого сейчас наберут в преподаватели? Может, помните фильм "Отставник" с Галкиным? Хорошее кино, в котором Герой СССР, отставник пришел устраиваться в Суворовское училище преподавателем. У него — большой боевой опыт, но ему отказали, мол, нет педагогического образования.

Так вот: хотелось бы, чтобы человек, который всю жизнь посвятил защите Родины, знает свою работу, обучал детей. Важно, чтобы это были именно профессионалы, а не молодежь без личного опыта. У нас столько ветеранов боевых действий! Обратитесь в любую организацию, введите курсы дополнительного педагогического образования, обучите кадры, чтобы было, кому учить детей. Ведь у них колоссальный боевой опыт. Это очень важный вопрос.

У меня есть трофейные украинские учебники по начальной военной подготовке. В них — подготовка по первому курсу военного училища, тактическая медицина. А это учебники 9-11 класса. Издания 2009–2011 года. То есть, они школьников начали готовить очень давно.

— Поменялся ли круг общения после принятого решения пойти в зону СВО?

— В моем окружении все отреагировали положительно, а круг общения расширился. Я познакомился со множеством достойных людей, среди которых Андрей Болдырев, Алексей Чадаев, руководитель координационного центра помощи Новороссии Александр Любимов и многие другие.

— Когда впервые посетили передовую?

— Этот день я запомню на всю оставшуюся жизнь. Всегда считал, что у меня хороший боевой опыт, подготовка. И в 2022 году, на Пасху, с 23 на 24 апреля приехал к своим, они располагались в трех километрах от линии соприкосновения. Привез куличи, яйца, начал раздавать бойцам, беседовать. Вокруг меня собралось много ребят. Тут выходит офицер и говорит: "Ребята, летает же, разойдитесь". А я не понял, о чем речь. В этом был мой прокол. Что, кто летает? И я продолжил общаться с бойцами. Тут проходит буквально две минуты — и как пошли приходы с миномета.

Господь миловал, никого не ранило, не убило, единственное, двух парней контузило. Но для меня это было наукой. Вот тогда я понял, что тут другая обстановка. Соответственно, потом уже подстраивался под нее и не рисковал бойцами.

— С какими ожиданиями ехали в СВО и с какими возвращались домой?

— Ехал поздравить с Пасхой, порадоваться вместе с ними, а возвращался с мыслями, что быстро тут не получится. Это другая война. Не похожая на Афган и Чечню. У меня даже был показательный случай на эту тему. Тогда же, в мае 2022 года. первые добровольцы начали приходить. С каждым новым бойцом мы беседуем перед тем, как его определить в подразделение. Приходит мужчина 44 лет, рассказывает, что он бывалый, за плечами две "Чечни", говорит, что ничего не боится. Ему объясняют, что здесь — другая война, но он напором просит идти на штурм. И уходит. После первого штурма населенного пункта возвращается: "Ребята, — говорит, — виноват. Чуть своих не подставил. Иду за ними, они впереди. Еле догоняю, они стоят меня ждут". Подверг себя и других опасности. Там же как — если остановился, то все, жди прилета. Находишься не в движении — ты сразу цель.

— То есть, человек оказался не готов к войне, где используется оружие нового поколения?

— Первое время это для всех было неожиданно. Ты не видишь противника, а он тебя видит. И наблюдает, куда ты идешь. Еще в начале СВО одиночные цели считали бесполезной тратой оружия, ждали, куда дойдет, где обозначит пункт сбора, вычисляли и затем туда прилетало. А сейчас много дронов-камикадзе, которые ВСУ готовы потратить даже на одиноко идущего. Это очень опасно, нужно беречь себя.

Никто не говорит, что ты должен погибнуть героически. Нет. Ты должен выжить, выполнить поставленные задачи и вернуться с победой. Так сейчас говорят и людей стараются беречь. Но война есть война.

— Как сейчас организован ваш рабочий месяц? Часть времени дома, часть в командировках?

— Последний раз командировка была одна из самых длительных — два месяца. Самая короткая — несколько дней, на передачу грузов, гуманитарной помощи. Я уже подсчитал, что за 10 лет, с 2013 года, что я в бригаде, 2,5 года меня не было дома.

— Какую помощь передаете на фронт в качестве волонтера или, как вы говорите, снабженца?

— Буквально неделю назад мы отправили через сообщество "Самара — фронту" запчасти. Машины у них там постоянно ломаются. Также требуются рации, оптика, технические средства. Сейчас мы уже отладили процесс, а в 2022 году снабжение хромало, возили даже воду. Но технические средства, которые не во всех подразделениях даже имеются, нужны всегда, потому что связь нужна. Те же квадрокоптеры возим, РЭБ.

Ну вот кто знал про этот антидроновый РЭБ два года назад? А тут случилась проверка боем, и все это разом оказалось необходимым, нужным и эффективным. Когда купили первый РЭБ, прикрыли полтора километра фронта. И пока его не разбомбили украинцы, почти два месяца наши бойцы жили спокойно, не боялись дронов. Представляете, сколько жизней удалось сохранить за это время?

— Гуманитарка собирается на деньги волонтеров?

— Да, пожертвователи — обычные люди. И все, что они передают, очень нужно, в больших количествах — тепловизоры, камеры ночного слежения. Посмотрите, к примеру, на экипировку НАТОвского спецназа — они все в обвесах, есть все необходимое. А у нас пока где-то что-то проседает. По квадрокоптерам, в свое время, у нас были только "Орланы".

— Возвращаясь к самарским волонтерам: как оцениваете движение, ощущается ли его поддержка на фронте?

— Самарское движение волонтеров — одно из лучших и самых сильных в России. Огромная благодарность всем волонтерам Самары и области. В Тольятти есть прекрасное сообщество "Храброе сердце", они помогают запчастями. В Самаре — фонд "Звезда и Лира", "Самара — фронту". У нас много таких движений, не хочется никого обижать, а сразу всех перечислить невозможно. Те же ветеранские организации — "Ветераны-пограничники Самарской области", Дмитрий Холин, наша областная администрация.

— В чем видите свою миссию на фронте?

— Научить людей молитве. Совместная молитва творит чудеса. Будем все вместе молиться, и господь даст победу. Несмотря на то, что против нас воюет 50 государств. Они желают нашей погибели. Война идет не на жизнь, а на смерть. Если проиграем, они нас сотрут, уничтожат. Поэтому нужна помощь Божья. Важно научить молиться всех, чтобы формировался высокий воинский дух.

— Как изменилась обстановка за два года на передовой?

— Стало более напряженно. Всегда нужно быть начеку. Я многим бойцам говорю, что пить нельзя. Да и там почти все — трезвенники. Если человек начинает пить (даже там всегда можно найти водку), то он потенциально "двухсотый" (груз — 200, прим. ред.). Все понимают, что пить вообще нельзя. Все время нужно быть внимательным, не расслабляться.

Хотелось бы обратиться к женам военных: создайте уют, заботу, ласку в доме для бойцов. Реабилитация начинается с семьи, с атмосферы в семье. Человек быстрее отходит, становится социальным. Я не открою военной тайны: да, на войне меняется сознание. Это по себе знаю. Поэтому теплая обстановка дома необходима. Согрейте сердца ребят. Это задача для жен военнослужащих.

— Какие люди сейчас на СВО? Нарисуете обобщенный портрет?

— Возраст у всех разный, но люди там — искренние, без ненужных масок и всего наносного. Если человек прикрывается болтовней, где-то соврет, это моментально откроется. Там ничего не скроешь. И люди правдивые, честные — вот это общее у всех. Все ценят друг друга, такое боевое братство.

— Многие считают, что стране сегодня не хватает национальных героев. Могли бы ими стать те, кто сейчас находится на фронте?

— Конечно. Это же люди, которые рискуют своими жизнями ежесекундно, понимаете? Я уж не говорю про то, что они оберегают нас от "нацистских заморочек" и западных "ценностей", которыми пытаются напичкать нашу молодежь, лишить ее будущего. Все это остановилось там, на рубежах, за линией боевого соприкосновения.

Примеров героев много. Любой боец — такой герой. Вы поживите в окопе, когда с утра дождь, вечером снег, ночью мороз. А в блиндаже не согреться, потому что это первая линия обороны и костер разжигать нельзя, сразу тепловизором все увидят и будет прилет. Нужно держать оборону. Если тебя здесь не будет, придут нацисты. Уйдешь — они отправятся за тобой. Их задача — уничтожить нас, и это не скрывается.

— Было ли что-то, что за эти два года вас удивило? Или что-то, про что вы могли бы сказать, что это чудо Господне?

— Чудо Господне в том, что наш русский народ возвращается к своим истокам, идет осознание. Как сказал один батюшка: "Если бы не было войны, мы бы все погибли во грехах". Война очищает общество от всего плохого. Сколько людей к Богу обратилось, сколько отказывается от тех же вредных привычек. Вся пена всплывает и утекает от нас. Значит, пришла пора возрождать свою государственность, поднимать промышленность, конструировать самолеты. Много работы у нас, нужно будет потрудиться.

— Существует расхожее мнение, что на войне атеистов не бывает. Согласны?

— Первое время некоторые бойцы еще позиционировали себя как атеисты, старались игнорировать молебны. Сейчас такого нет. Все встают и начинают молиться. Всем нужна помощь божья.

— Чем могут помогать люди в тылу, и насколько важна гуманитарная помощь самим солдатам? Многие волонтеры, не скрывая радости, рассказывают о горящих глазах встречающих их за лентой, о том, что они, как дети, радуются любой посылке. Посылкам ли они радуются или вниманию, где гуманитарка — такой маячок: "Мы в тылу, но рядом, держитесь."?

— Конечно, радуются вниманию. Даже детским письмам. Вы даже не представляете, — письма школьников там нарасхват. Простые строчки — "Вы там за нас воюйте, мы за вас здесь молимся, ждем с победой" — оказывают колоссальное влияние на каждого солдата. Такие письма читают со слезами на глазах. Знаю массу случаев, когда бойцы приезжали и благодарили этих детей.

Поэтому на СВО, в первую очередь, важно внимание. Не везде там есть связь, не все читают новости, не до того бывает. Но общение, поговорить с глазу на глаз дорогого стоит. Мы же перестали общаться вживую: у нас телефоны, соцсети. Когда человек рядом, сидит слушает, видит твои эмоции, — очень важно. Ты привез радостную весть — тебя ждут дома. И все, человек вдохновляется, моральный дух крепчает, четче видит цель — отстаивать родину за семью, за детей.

— Что бы пожелали напоследок читателям, солдатам, женам бойцов?

— Есть прекрасные слова — "В единстве наша сила". Желаю, чтобы все обратились к Богу о даровании победы. Есть пример для всех: в годы ВОВ и тыл, и фронт были единой семьей. Все были настроены на Победу, каждый что-то для этого делал. Победа нам нужна, другого выхода нет и не будет. Господь с нами и победа будет за нами.