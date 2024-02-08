Волонтеры движения "Самара - для фронта": "Нам говорят, что ни одна область столько "гуманитарки" не привозит"

Обычный рабочий день координатора волонтерского движения "Самара - для фронта" Натальи Муратовой начинается в 5:00. С утра - основная работа, с 13:00 до 23:00 - общественная деятельность в волонтерском штабе: решение организационных вопросов, сбор гуманитарки на фронт, плетение маскировочных сетей. На сон - около пяти часов. "А отдыхать будем, когда СВО закончится", - отшучивается женщина.

Приватность для сохранения жизней

Решение взять на себя миссию организатора движения "Самара - для фронта", в котором сегодня состоят десятки людей, пришло к Наталье Муратовой не сразу. В первое время после начала СВО она вместе с супругом помогала финансово другим волонтерским объединениям, активно участвовала в сборах. А в сентябре 2022 года, когда была объявлена мобилизация, под нее подпал и муж Натальи. Тогда из-за серьезных проблем со здоровьем ему пришлось остаться в тылу. Но бездействовать он не мог, и вскоре семья организовала собственное волонтерское движение.

"Из мест, откуда муж родом (Утевка, Нефтегорский район) забрали на фронт много ребят. Мы с самого начала оказывали им поддержку, передавали с другими волонтерами помощь, а в декабре 2022 года супруг впервые отправился в зону боевых действий в качестве снабженца. Ознакомился с местностью, с маршрутом, после чего мы решили создать собственное движение и доставлять посылки своими силами. Пригласили друзей, способных помочь в организации, и начали работать", - рассказывает Наталья.

Отсутствие волонтерского опыта не смутило женщину. Помогли наблюдения за работой других волонтерских движений и большое стремление быть нужной. На руку сыграло и то, что семья Натальи поддерживала связь с мобилизованными земляками, а те, в свою очередь, формировали запросы с фронта.

Основной канал создали в Telegram, кроме того, рассылку организовали во всех соцсетях.

"Выставляем видео, информационные посты, постоянно ищем спонсоров. Группа у нас небольшая, и всегда нужны благотворители, - продолжает Наталья. - Изначально люди приглашали в Telegram-канал всех знакомых, друзей, постепенно начали присоединяться и помогать другие. Но, по моим наблюдениям, больше всего людей набирается за счет "сарафанного радио". Никакие рекламы, видеорепортажи не помогут - только бабушки, дедушки или парни, которые за руку приведут своих знакомых".

Кстати, число участников, находящихся в группе, по словам Натальи Муратовой, не всегда равно числу активно помогающих. К примеру, из 730 человек, появившихся в группе за год, в сборах и помощи участвовала лишь шестая часть. А у многих волонтеров просто нет соцсетей, и они приносят гуманитарку лично. Есть и те, кто не хочет "светиться", в основном, это предприятия и коммерческие организации.

"Первую группу мы создали в январе 2023 года. Но буквально несколько дней назад отсоединились, оставив лишь тех, кто активно помогал нам весь год (около 180 волонтеров), ушли в более приватный режим. Не хотим подставлять бойцов. Дело в том, что открытые группы просматривают посторонние, в том числе недоброжелатели. Сейчас мы набрали в приватную группу проверенных людей для работы. В чате выставляются даты поездок, время, лица бойцов, отчеты. Эта информация не должна быть публичной. Наши волонтеры ездят "за ленту" под дронами, я не могу рисковать их жизнями", - убеждена руководитель проекта "Самара - для фронта".

Аптечка не спасет

Контроль за гуманитаркой, рассказывает Наталья, осуществляется на всех этапах. Поэтому случаи, когда груз по пути перехватывали или перепродавали, исключены. В зону боевых действий посылки доставляют муж Натальи, брат и друг семьи. Такой командой они возят груз с февраля 2023 года. За год побывали в зоне СВО более 10 раз.

"Мы курируем сейчас 10 отрядов, и я всегда уверена в том, что солдаты получат все из рук в руки. В любой момент могу попросить скинуть видео, как у них работает наш генератор или тепловая пушка. Так что с отчетностью все строго, - поясняет она. - Ездят "за ленту" самые близкие мне люди. Иногда бывает так страшно, что доходит до отчаяния, паники. Обстрелы же там постоянно. Но сами парни ничего не боятся, даже бронежилетов с собой никогда не берут. Они уже и под дронами летающими ездили, и на минные поля случайно заезжали... Иногда противник по рации направляет по ложной дороге, сбивает с пути, ведь навигаторы там не работают. Часто бывает, что они договариваются с бойцами о встрече в определенном месте, а через день с фронта пишут, мол, все, место разбомбили. Хотя до того ты трижды разгружался там. И ищешь потом дорогу практически на ощупь, вслепую".

Дорога, как рассказывает Наталья Муратова, обходится дорого. Дополнительно приходится закладывать на нее в смету по 100-120 тысяч рублей - стоимость тепловизора или нескольких десятков маскировочных сетей. Но пока иного выхода нет. Местные власти, как признается женщина, давали машину для транспортировки гуманитарки всего один раз, в самом начале. В остальные командировки приходится нанимать транспорт, оплачивать топливо, ремонтировать машину после езды по "убитым" дорогам в зоне СВО.

Восьмилетний волонтер

Но неравнодушные самарцы не перестают помогать и регулярно перечисляют скромные средства.

"Набираем помощь мы быстро. Я опасалась, что из-за новогодних праздников будет застой, а получилось так, что за январь мы дважды ездили "за ленту", и каждый раз под завязку заполняли несколько машин и "ГАЗель". Помогают нам обычно одни и те же люди. Чаще это переводы по 500-1000 рублей, реже - по 5000 рублей. Помню и самый большой перевод, это было год назад. Как раз накануне произошла трагедия в Макеевке. Мы два дня сидели впятером, не спали, собирали ребятам деньги на одежду. Люди присылали по 500-1000, и тут внезапно из Утевки перевод на 100 тыс. рублей с подписью сохранить анонимность. Конечно, у меня был шок. Я как раз мечтала хотя бы один тепловизионный прицел передать бойцам, и вот, наконец, это удалось. Кстати, у парня, который перевел тогда большую сумму, как потом оказалось, погиб племянник в Макеевке, Дима Уткин. Я написала солдатам, что прицел - от брата погибшего, который хочет, чтобы они были живы…", - делится воспоминаниями организатор волонтерского движения.

Наталья Муратова с теплотой отзывается обо всех волонтерах, без которых движение "Самара - для фронта" не могло бы существовать: "Все, кто нам помогает, - герои. Также я благодарю дружественные волонтерские организации за совместную работу, их помощь неоценима".

Но 8-летний Саня Батьков - предмет особой гордости для участников сообщества и настоящий талисман.

"В августе 2023 года у Сани Батькова на СВО погиб отец. Он до сих пор находится в серой зоне, его пока не привозили домой. После этого Саша решил помогать, и уже несколько месяцев волонтерит вместе с мамой. У нас есть и другие дети его возраста: они поддерживают моральный дух армии, записывают на видео песни, читают стихи. А этот именно помогает. По выходным работает в церкви, собирает средства у прихожан, продукты, приносит в наш пункт, организовывает сборы в школе, приходит и заливает окопные свечи, рисует рисунки, умеет делать гладкое плетение маскировочных сетей. Словом, ни в чем не уступает взрослым. В последнюю командировку он снабдил нас 15 коробками с провиантом, только представьте себе. Просто насобирал по людям. Мама его тоже день и ночь с нами, работают практически круглосуточно", - с гордостью рассказывает собеседник Волга Ньюс.

Но есть и те, о ком Наталье говорить неловко.

"Пункт, где плетут маскировочные сети, у нас невелик, комнатка в "20 квадратов", район глухой, улица Теннисная за площадью Кирова. В нем круглый год работают две женщины - мать и жена бойцов. И вот под Новый год местная администрация позвала в нашу комнату поздравить с праздником жен и матерей участников СВО. Позвали их и говорят, мол, посмотрите, в вашем районе плетут сети, трусы шьют, посылки собирают, приходите помогать. Ни одна не пришла. Я сама постоянно прошу на сборах, чтобы подключались родственники солдат, тяжело ведь одним и тем же все время скидываться. Когда начинала заниматься волонтерством, думала - сейчас как объединимся в одном порыве, как ухнем!.. Но такого не произошло. Как помогали бабушки 500 рублями с пенсии, так и помогают".

"Матрасы-убийцы"

Помимо сборов и поиска нужных на фронте позиций, в "Самара - для фронта" вяжут носки, шьют трусы, заливают окопные свечи, плетут маскировочные сети. К слову, маскировочные сети, как признается собеседник Волга Ньюс, - отдельная боль:

"Некоторые плетут то, что категорически не нужно на фронте. Чтобы научиться создавать маскировочные сети по специально разработанной технологии, люди становятся военными инженерами, в институтах учатся. А тут пришли, посмотрели картинки и сплели черти что. И ведь никто никогда не узнает, скольких солдат они "убьют" такими "матрасами". Вот представьте: жил парень, пил пиво по субботам на диване. Его мобилизовали, и он без знаний, что такое армия, без НВП (начальная военная подготовка) получил такую пеструю сеть, растянул ее, как лосины, что тоже неправильно, и сидит, думая, что в безопасности. И тут летит дрон на 50-100 метрах высоты. Определяет пятно, которое не подходит к ландшафту, увеличивает зум и бомбит. Такое легкомыслие в отношении сетей транслируют даже на федеральных каналах. Недавно по ТВ вышел репортаж, где звезда эстрады рассказала, что сдала свадебное платье, чтобы из него сделали маскировочные сети. Спустя время мне люди начали свадебные платья и тюль приносить. Кто будет плести из того, что бликует? Есть же специально разработанная военными ткань. Она легкая, не блестит".

Наталья Муратова признается: до января 2023 года, пока с фронта не начали поступать запросы на маскировочные сети, она не знала, что это такое. Поэтому первые экземпляры закупали готовые, из Саратова, по 5500 рублей за единицу. Быстро сориентировались, что это дорого, решили плести сами, предварительно обучившись. Теперь учат плести других, в том числе, на городских праздниках и других мероприятиях, куда их приглашают в качестве волонтеров СВО. Материалы есть, руки тоже. Не хватает площадей.

"Мой штаб за год сплел более семи тысяч квадратных метров сетей. Люди трудятся каждый день. Но комнатка, которую нам выделили, очень маленькая даже для работы, тем более для пункта сбора всей поступающей к нам гуманитарки. С грехом пополам мы установили там одну стойку для плетения, а нужно хотя бы три-четыре. До этого помещения мы работали в сыром подвале, где текла канализация, были залиты углы, везде плесень. Восемь месяцев женщины приходили в эту вонь, дышали плесенью и плели. Заболевали, лечились и приходили снова", - гордится волонтер.

Зимой - парафин, летом - лоперамид

Помимо так называемой "женской" работы (вязание, шитье, плетение), находятся занятия и для мужчин. На средства со сборов волонтеры покупают дешевые машины, ремонтируют их, чтобы те были на ходу, и отправляют бойцам. Бывает, что списанный транспорт дарят предприятия. За все время на фронт уехало полтора десятка автомобилей, в том числе несколько "буханок" для медицинской роты.

"Меньше всего на фронт мы возим еду. В нужных количествах кашу и тушенку бойцам поставляет Министерство обороны РФ, так что парни не голодные. А вот окопные свечи, сети, сухой душ, - уже наша работа. Волонтерам, которые придумали сухой душ, нужно памятник поставить, - считает собеседник Волга Ньюс. - Специальный материал - дорнит - промакивают гелем, который обычно используют для мытья лежачих больных. Он сильно пенится, но его не надо смывать. Парни обтираются сначала им, затем сухими салфетками. Ощущение - как от настоящего душа. Влажные салфетки по сравнению с таким изобретением - ерунда, так как дают лишний запах и липкость".

Вообще, как говорит Наталья, потребности бойцов зависят от сезона. Зимой чаще возят пушки, генераторы, отопители и парафин, летом - носки, трусы, средства от дерматита и вшей: "Из медицины, не тактической, а обычной, - всегда лоперамид, средства от поноса. Московские коллеги-волонтеры недавно передали средства от грызунов, которые разрабатывали сами. На днях мы получили первые отзывы от бойцов: говорят, что мыши просто влет разбежались, а раньше продыха от этих "серых террористов" не было, - заползали везде, заражали еду, продукты".

Организатор движения признается: один из самых неловких моментов - отзывы с благодарностью от бойцов. "Понимаете, это мы им должны говорить спасибо, а не наоборот. Но нужно понимать: отзыв от бойца - мотивация для дальнейшей работы. И все это сознают", - считает женщина.

На видео для отчетов записывается буквально каждый шаг: погрузка, дорога, приезд, разгрузка. Все передаваемые коробки на видео можно узнать по трогательным и немного наивным надписям: "От бабушки Шуры", "От тети Тани", "От Сашки Батькова".

"Кстати, когда "за ленту" заезжаешь, обязательное условие - проход таможни. И сами таможенники говорят: ни одна область столько "гума" не привозит, как Самара, ни один регион. Мы очень дружные. И хочется, чтобы люди понимали: если сегодня мы не поможем тем, кто там, завтра зона боевых действий может оказаться здесь. Желаю, чтобы как можно больше людей объединились в помощи, сплотились, стали дружнее. Чтобы каждая мать дождалась домой сына с войны. Чтобы все поскорее закончилось", - заключила Наталья Муратова.