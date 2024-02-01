Волонтеры движения "Zov. Своих не бросаем": "Бойцы ждут наших посылок, как дети - подарков"

Как и большинство российских волонтерских движений, призванных оказывать поддержку бойцам СВО, "Zov. Своих не бросаем" было сформировано в марте 2022 года. За два года движение смогло стать одним из крупнейших в Самаре: сегодня число активных участников превышает 8000 человек. Руководитель Ирина Суфиджанова в беседе с Волга Ньюс рассказала о помощи, которую оказывают волонтеры бойцам, поделилась впечатлениями о поездках "за ленту" и объяснила, почему участники "Zov. Своих не бросаем" никогда не будут помогать за деньги.

Социальная ответственность и "сарафанное радио"

Решение поддерживать солдат, по словам Ирины Суфиджановой, пришло практически сразу с моментом объявления спецоперации. Мобилизованных родственников ни у нее, ни у супруга не было, зато был солидный волонтерский стаж.

"Вообще, сколько себя помню, всегда поддерживала нуждающихся. Так нас воспитывали: путь пионера, комсомольца вырастил чувство социальной ответственности. После окончания школы помогала соседям, до СВО мы помогали людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, оказывали помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Поэтому вопросов, как организовать новое волонтерское движение не возникло", - объясняет собеседник Волга Ньюс.

Как выяснилось, чувство социальной ответственности "по жизни" оказалось не только у Ирины и ее супруга, взваливших на себя непростую миссию организаторов и координаторов. Только вокруг них объединилось восемь тысяч жителей Самарской области. Людей в группу собирали буквально по "сарафанному радио".

"Наш поселок, Зубчаниновка - очень дружный. Поселковый чат существовал давно, и люди всегда приходили на помощь. Поэтому набрать команду не составило большого труда: просто написали пост, что надо помогать ребятам в зоне СВО, приложили номер карты, и жители начали пересылать средства. Так мы стали приобретать необходимое для солдат. Первые партии груза отправляли в ОДО, в благотворительный фонд "Звезда и Лира". Потом решили оказывать гуманитарную помощь самостоятельно, передавать из рук в руки бойцам. Стали ездить в зону СВО, сейчас отвозим требующееся по просьбам солдат", - продолжает Ирина Суфиджанова.

Сыграло на руку и название: бойцы, которые возвращались с передовой в Самару на лечение или в кратковременный отпуск, искали в поисковиках волонтеров по фразе "своих не бросаем", и первой всегда высвечивалась группа "Зов". Так в группу стали добавляться не только волонтеры, но и те, кому оказывается помощь и поддержка.

От вязаных носков до автомобилей

Количество позиций гуманитарки, отправляемой на передовую силами группы, превышает несколько десятков. В сообществе создан ряд специализированных подгрупп, к каждой прикреплен куратор.

"С самого начала основной деятельностью было создание маскировочных сетей. За все время мы сплели свыше 307 тыс. кв. метров сетей - колоссальный объем", - поясняет руководитель движения.

Для того чтобы обеспечить ребят "за лентой" нужным количеством сетей, участники "Zov. Своих не бросаем" организовали по области 16 пунктов, в которых десятки добровольцев ежедневно плетут изделия. Главная цель - удерживать масштабное производство и людей на местах, поскольку в периоды, когда возникает финансовая "просадка" (пора отпусков и дач, зимние каникулы), материалов не хватает и количество выдаваемых изделий резко идет на спад.

"Поставить стол для плетения маскировки - не проблема, проблема - снабдить материалом. А с его приобретением периодически возникают трудности. Перекидываем каждому пункту по чуть-чуть, ведь все они должны работать, ни один из них нельзя закрывать", - убеждена спикер.

С 2023 года команда начала разрабатывать индивидуальную маскировку и нашлемники. За это время бойцам было передано свыше 340 маскировочных костюмов.

Еще одно направление деятельности волонтеров - изготовление сублимированных супов и каш. На фронте такая "удобная" и быстрая еда - спасение для солдат. По словам руководителя движения, начинали с тестового образца: отвезли несколько небольших упаковок не передовую, практически сразу же получили обратную связь, а по возвращении домой открыли подгруппу, которая стала заниматься изготовлением сублимированной пищи.

"Закупили сушилки, и теперь женщины сушат на дому овощи. Затем все смешиваем по требуемым пропорциям, упаковываем и привозим солдатам. Буквально на днях отправили 5,5 тысячи порций, а за все время изготовили в общей сложности свыше 73 тысяч упаковок с такой едой", - говорит Ирина.

Кроме того, руками волонтеров массово изготавливаются окопные свечи, спальники, носилки, пятиточечники, маскировочные костюмы, стельки, вязаные носки.

"Блиндажные свечи раздаем делать, в основном, подросткам. Мы ездим по школам с открытыми уроками, организуем мастер-классы для привлечения детей. Они делают заготовки, мы их забираем и заливаем уже на открытом воздухе. Колледж Мачнева, металлургический колледж помогают нам в изготовлении печей-буржуек. Также такие печи во дворах домов делают наши мужчины-волонтеры самостоятельно - из газовых баллонов, бракованного металла", - продолжает Ирина Суфиджанова.

Также движение возит в госпитали инвалидные кресла, медикаменты, постельные принадлежности, пижамы. Только за последние два месяца ушло восемь "Газелей" с подушками и постельным бельем.

По словам Ирины, очень большой запрос с фронта на оптику, стройматериалы, которые постоянно требуются для укрепления блиндажей и окопов.

"Наше сообщество активно поддерживает министр социально-демографического развития Самарской области Марина Юрьевна Антимонова. Также находимся на связи с мобилизованным экс-мэром Жигулевска Дмитрием Холиным, - говорит женщина. - Чиновники попросили наших волонтеров сделать спецзаказ и сшить жилетки. Первую, небольшую, партию образцов мы отправили ранее с Дмитрием Холиным. По приезде он дал "добро", и за короткое время мы сшили 550 таких изделий из флиса".

Одна из самых затратных гуманитарных позиций - автомобили. В группе "Zov" сумели собрать средства на несколько "Буханок" и "Нив".

"Все машины куплены на средства участников волонтерского сообщества. Предварительно указываем, какой автомобиль требуется, какова сумма, открываем сборы, люди начинают пересылать средства. Мы делаем скрины, отчеты о том, сколько поступило, сколько потратили. Большую роль в таких щепетильных процессах играет абсолютная прозрачность финансового оборота, и мы тщательно следим за этим. Крупных спонсоров у нас нет, все приобретается на деньги обычных людей", - поясняет женщина.

Волонтеры движения привыкли работать адресно, по запросу.

"Мы помогаем всем солдатам Российской Армии, независимо от того, из какого они города. И самарских поддерживаем, и хабаровским много привозили, оренбургским, московским. Для нас нет разделения по регионам, ведь все они отстаивают покой и мирное небо над нашими головами. Изначально, конечно, большинство просьб поступало именно от самарских парней, они о нас больше знают. Но солдаты передают контакты друг другу, и со временем с нами начали списываться другие бойцы. Все просьбы стараемся удовлетворить: формируем списки необходимого, составляем пост с объявлением о сборе и начинаем отрабатывать, - рассказывает о нюансах работы Ирина. - Действуем по определенному сценарию: такой-то список на такой-то полк, взвод, отряд. Грузим машину на ребят из одного или нескольких списков и в пути следования каждому раздаем".

С посылками в бронежилетах

На передовую руководители движения возят грузы неизменной командой: Ирина, ее супруг и водитель "Газели" Павел, участник движения "Zov. Своих не бросаем". Пункты назначения - ЛНР, ДНР, Запорожская, Херсонская области, Крым. Желание передавать бойцам помощь напрямую, из рук в руки, появилось практически сразу. Однако техническая сторона вопроса потребовала времени - не каждого волонтера пускают на передовую.

"Несмотря на технические сложности, мы смогли добиться права ездить в зону боевых действий. Обратились за помощью в военкомат, где нам предоставили нужные документы. Также нам помогла администрация Кировского района. Первая поездка состоялась в октябре 2022 года. За это время мы побывали там десятки раз. После первых 30 поездок сбились со счета, но, кажется, их число перевалило уже за 50", - говорит Ирина Суфиджанова.

За месяц удается отвезти "гуманитарку" два-три раза: "Пока едем обратно, нам поступают просьбы в чат. Приезжаем, собираем груз по пунктам приема помощи, привозим на центральный склад, расфасовываем, подписываем, загружаем и вновь - "за ленту". На все-про все - неделя сборов".

Уже на подъезде к Воронежской, Белгородской областям становятся слышны звуки бомбежек и стрельбы. Работать под такой аккомпанемент, как признается руководитель "Zov. Своих не бросаем", каждый раз страшно, как в первый. В привычку такое не войдет никогда.

"Обстрелы слышны всегда, как только заезжаешь в зону боевых действий. А в последний раз, когда мы ехали с очередной гуманитарной миссией и остановились в Воронежской области на ночлег, в одном из наших автомобилей кто-то побил стекла. Утром вышли на парковку, смотрим - машина разбита. Груз, слава богу, находился в другом месте. А автомобиль повредили, видимо, потому что был помечен надписями "Волонтеры", "СВО", "Помощь солдатам", - вспоминает женщина.

С первой поездки самарцы используют средства личной защиты: "Огромное спасибо нашим спецотрядам - перед командировками они дают нам свои бронежилеты, каски. Когда приезжаем домой, возвращаем их, а затем забираем вновь".

В блиндажах мыши, снаружи - мороз

Поездки на фронт требуют неимоверных сил - и физических, и моральных. Но, как говорит Ирина, очень поддерживают отзывы с передовой.

"Они же ждут этих посылок, как дети - подарков. Писем ждут, оптику. Приезжаешь туда, усталость ужасная, а начинаешь выгружать, видишь этот взгляд с надеждой - и усталости как не бывало. Домой приезжаешь бодрым, с новыми силами формулируешь запросы. Солдаты и лично, и в группе дают обратную связь. Все это очень вдохновляет участников. Волонтеры становятся еще активнее в такие моменты, особенно женщины, бабушки. Бабушки, когда приносят вязаные носки или пакет сахара в пункт приема гуманитарной помощи, отдают посылки со слезами на глазах: "Чтобы солдатам сладко было, тепло". В такие моменты и самой хочется расплакаться", - признается собеседник Волга Ньюс.

Не всегда после разгрузки автомобилей удается выехать из зоны обстрелов до комендантского часа. В такие моменты самарские волонтеры остаются ночевать в местах дислокации солдат. Условия их жизни, по словам Ирины Суфиджановой, - отдельная тема для беседы.

"Там очень много мышей. В первое время у меня до истерики доходило, не могла ночевать, зная, что ночью по мне может ползать грызун. Все-таки девочки и мыши - вещи не совсем совместимые, - улыбается женщина. - Но постепенно через "вдох-выдох" смирились. Еще там бесконечные дожди. Бойцы укрывают блиндажи тепличной пленкой - тоже поставляем ее на фронт рулонами. Изнутри "жилье" утепляют светоотражайками, - ночи там ледяные даже летом. Вроде на термометре всего "минус пять", а ощущается как "минус 20". Спасает одежда, которую волонтеры шьют для бойцов".

От зарплаты до зарплаты

Недостаток финансирования, отсутствие крупных спонсоров, готовых оказывать волонтерам денежную поддержку, - не преграда для свершения добрых дел. Запросы с фронта поступают непрерывно, поэтому работа не останавливается. А значит нужно еще туже затянуть пояса и продолжать собирать "с миру по нитке".

"Мы работаем с марта 2022 года и заметили, что уже второе лето подряд "проседаем". Это период отпусков, дач, когда не только финансов не хватает, но и рук. А вообще поступления в группу приходят "от зарплаты до зарплаты". В определенные даты особенно заметен прилив финансовой активности. Но даже в недели "тишины" люди продолжают пересылать по 100-200 рублей", - говорит женщина.

Хакерские атаки и бесплатный труд

Помимо недостатка финансирования, у волонтерских сообществ есть и другие проблемы, в том числе атаки хакеров. Периодически на группы в мессенджерах и соцсетях обрушиваются взломщики. По этой причине многие волонтеры ушли в "приватный" режим, добавиться к ним можно только через запрос. Однако у участников "Zov" - своя позиция на этот счет.

"Да, бывают нападки со стороны хакеров, периодически сталкиваемся с таким. Но у нас публичная миссия, и мы обязаны быть открытыми, отвечать в любое время суток, не прятать лица на аватарках. Наша первая группа находилась в Viber, там было свыше 5,5 тыс. человек. По весне группу заблокировали, и мы перешли в Telegram, заново собирали людей", - вспоминает активист-волонтер.

Еще одна проблема - выгорание. Но, как признается Ирина Суфиджанова, в их сообществе такое явление не распространено.

"Как такового выгорания нет. Мы понимаем, что нельзя сейчас опускать руки. И если я скажу нашим ребятам, чтобы они приходили работать за зарплату, то буду послана, а они уйдут из чата. Все, что мы делаем, - добровольно и от души. В группе очень много жен и матерей, потерявших на СВО родных и близких. Они чуть ли не круглосуточно оказывают поддержку. Если такой женщине предложить зарплату, это будет пошло и подло. Солдаты ведь, находясь под градом пуль, не опускают руки, сражаются в дождях и холоде. И мы обязаны их поддерживать. Фронт держится на тех, кто помогает в тылу", - заключила руководитель движения.