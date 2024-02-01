Жителя Самарской области отправили в колонию за избиение тестя до смерти

Кинель-Черкасский районный суд Самарской области рассмотрел уголовное дело 40-летнего жителя пос. Садгород, которого обвиняли в нанесении тяжких травм, повлекших смерть. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В июле 2023 г. мужчина не смог зайти домой, так как ключей не оказалось на их обычном месте. Предполагая, что ключи забрал тесть, сельчанин отправился в парк, где обычно проводил время отец жены. При этом суд выяснил, что тесть часто приходил домой к дочери и зятю, когда их не было, и брал без спроса деньги.
В итоге пьяные мужчины поссорились, и обвиняемый избил родственника. От полученных травм потерпевший скончался.
Сельчанина приговорили к шести с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.
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