Под предлогом "попить воды" тольяттинец ограбил 80-летнюю женщину

Жителя Тольятти приговорили к шести с половиной годам колонии строгого режима за разбой. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Утром 2 мая 2023 г. мужчина приехал к знакомой на ул. Офицерскую. Но женщины дома не оказалось. Тогда он постучал в соседнюю квартиру и попросил попить воды. Открывшая дверь 80-летняя пенсионерка не отказала. В ответ на помощь тольяттинец выплеснул остатки воды ей в лицо, втолкнул в квартиру и потребовал деньги, угрожая убить в случае отказа. Потерпевшая отдала 15 тыс. рублей.

В этот же день 10 тыс. руб. мужчина потратил на спиртное. Оставшиеся 5 тыс. руб. полицейские вернули пенсионерке после задержания злоумышленника.

В суде тольяттинец признал вину.