Под предлогом "попить воды" тольяттинец ограбил 80-летнюю женщину

Жителя Тольятти приговорили к шести с половиной годам колонии строгого режима за разбой. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Утром 2 мая 2023 г. мужчина приехал к знакомой на ул. Офицерскую. Но женщины дома не оказалось. Тогда он постучал в соседнюю квартиру и попросил попить воды. Открывшая дверь 80-летняя пенсионерка не отказала. В ответ на помощь тольяттинец выплеснул остатки воды ей в лицо, втолкнул в квартиру и потребовал деньги, угрожая убить в случае отказа. Потерпевшая отдала 15 тыс. рублей.
В этот же день 10 тыс. руб. мужчина потратил на спиртное. Оставшиеся 5 тыс. руб. полицейские вернули пенсионерке после задержания злоумышленника.
В суде тольяттинец признал вину.
Последние комментарии
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Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
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