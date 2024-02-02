В Самаре откроется выставка Татьяны Капустиной "Все звери мои"

В пятницу, 9 февраля, в 18:00, в Выставочном зале СРО ВТОО "Союз художников России" откроется персональная выставка Татьяны Капустиной "Все звери мои" (0+).

Татьяна Капустина родилась 4 ноября 1935 г. в Ленинграде. В годы блокады семью эвакуировали. По возвращении в Ленинград первые два — три года девочку радовали занятия скульптурой во Дворце пионеров у педагога Валентины Китайгородской. Позже она училась в художественной школе при институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, а потом в институте им. И. Е. Репина.

Первая проиллюстрированная Татьяной Капустиной книга вышла в 1959 г. — А. П. Чехов "Белолобый". С тех пор было издано более 120 книг с рисунками Капустиной — в том числе книги Л. Толстого, А. Чехова, Д. Мамина-Сибиряка, В. Бианки, М. Пришвина, Б. Житкова, Г. Снегирева, К. Паустовского, В. Пановой, С. Сахарнова, Э. Сетона-Томпсона.

Большое значение художник придавала реалистическому изображению зверей, птиц и цвету. Для этого она путешествовала с научными экспедициями и туристическими группами. На Таймыре путешествовала с оленеводами, на Памире изучала яков с зоологами, в Средней Азии рисовала сайгаков и верблюдов. На Камчатке Татьяна Капустина рисовала лежбища морских котиков. Чтобы не спугнуть чутких животных, под морским берегом построили специальную эстакаду. Сквозь щели были видны котики и старые секачи. А в Антарктиде она рисовала море и пингвинов.

Татьяна Капустина создала свой художественный стиль, образный мир, полный любви и доброты ко всему живому. С детства ее особенной любовью были охотничьи лайки. Более 60 лет она состояла в Охотничьем обществе и являлась экспертом по полевой работе западно-сибирских лаек. Участвовала в кинологических соревнованиях и выставках.

Татьяна Капустина выкормила молоком лайки новорожденного лисенка, найденного соседом в возрасте шести дней. Он вырос ручным, и художница с него делала рисунки для книги "Серая шейка".

Выставка продлится до 9 марта.