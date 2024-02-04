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Футбол Спорт

Сергей Корниленко: "В клуб никто не обращался по трансферу Ежова и Гарре"

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко заявил, что самарский клуб не получал предложений от "Краснодара" относительно полузащитника Романа Ежова и от итальянского "Лацио" по возможному трансферу нападающего российской команды Бенхамина Гарре, пишет matchtv.ru.

Ранее в СМИ писали, что "Краснодар" заинтересован в покупке Ежова за 120 млн рублей. 

"Лацио" готов заплатить за аргентинского нападающего восемь миллионов евро. Позже спортивный директор "Лацио" Анжело Фабиани заявил, что клуб не обращался в "Крылья Советов", а самого игрока нет даже в шорт‑листе римлян.

"Гарре наш игрок, мы очень рассчитываем на него. Официального обращения в клуб не было, если появится, то будет смысл говорить об этом. То же самое касается и появившейся истории с "Краснодаром" и Ежовым", — отметил Корниленко.

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Поддерживаю и болею!

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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