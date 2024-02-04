Сергей Корниленко: "В клуб никто не обращался по трансферу Ежова и Гарре"

Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко заявил, что самарский клуб не получал предложений от "Краснодара" относительно полузащитника Романа Ежова и от итальянского "Лацио" по возможному трансферу нападающего российской команды Бенхамина Гарре, пишет matchtv.ru.

Ранее в СМИ писали, что "Краснодар" заинтересован в покупке Ежова за 120 млн рублей.

"Лацио" готов заплатить за аргентинского нападающего восемь миллионов евро. Позже спортивный директор "Лацио" Анжело Фабиани заявил, что клуб не обращался в "Крылья Советов", а самого игрока нет даже в шорт‑листе римлян.

"Гарре наш игрок, мы очень рассчитываем на него. Официального обращения в клуб не было, если появится, то будет смысл говорить об этом. То же самое касается и появившейся истории с "Краснодаром" и Ежовым", — отметил Корниленко.