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Музей Рязанова приглашает на лекцию "Экзистенциальная драма на просторах социализма"

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Музее Эльдара Рязанова продолжается лекторий киноведа, старшего научного сотрудника музея Олега Горяинова. В субботу, 10 февраля, в 17.30 пройдет лекция "Экзистенциальная драма на просторах социализма" (12+).

Фото: музей Эльдара Рязанова

Как известно, социализм — это общественно-политическая теория о стремлении к социальной справедливости и равенству, достичь которые возможно через отказ от частной собственности в пользу коллективизма. Сам термин возник в 1830-х годах, но философские идеи социализма появились гораздо раньше. Они встречаются в диалоге "Государство" (12+) Платона, трудах философов Анри Сен-Симона, Шарля Фурье и Роберта Оуэна XVIII–XIX веков.

В ХХ веке принципы социализма легли в основу построения коммунизма, а СССР стал первым в мире социалистическим государством. Некоторое время советский кинематограф решал многие запросы политической системы, оставляя на периферии вопросы психологического характера и уникальности бытия человека. Как в социалистическом обществе могут выглядеть проблемы одиночества и отчуждения человека? Если социализм нацелен на преодоление этих недугов, то какое место отводится экзистенциальным вопросами? Есть ли противоречие между ценностями коллективной жизни и опытом индивидуализма?

Феномен экзистенциальной драмы, характерный для послевоенного европейского кино, появился на отечественных экранах лишь в начале 1960-х. Для фильмов этого периода характерна переориентация с межличностного конфликта героев на внутриличностный. Становятся важными ощущения и чувства индивида, вопросы о судьбе, ситуация непростого выбора и в целом внутренняя эволюция советского человека.

На очередной лекции цикла "История жанра в зеркале советского кинематографа" Олег Горяинов расскажет, в чем заключается своеобразие и уникальность советской экзистенциальной драмы на примере фильмов "Отпуск в сентябре" (Виталий Мельников, 1979, 12+), "Охота на лис" (Вадим Абдрашитов, 1980, 12+), "Незваный друг" (Леонид Марягин, 1980, 6+) и других.

Вход на мероприятие — 200 рублей. Количество мест ограничено (не более 15 человек). Требуется обязательная предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cucXN9

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