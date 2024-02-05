Пьяного капитана буксира из Самары поймали полицейские Казани

Суд в Казани вынес приговор капитану буксира, который пытался дать взятку сотрудникам полиции. Мужчина прибыл в Татарстан из Самарской области.

"В ноябре 2023 г. капитан буксира-толкача "Тибет" в акватории Волги допустил посадку на мель своего судна с двумя баржами. Прибывшие на место происшествия сотрудники транспортной полиции установили, что капитан был в состоянии алкогольного опьянения. Желая избежать привлечения к административной ответственности, он попытался передать сотруднику полиции взятку 20 тысяч рублей", - рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре.

Вот только полицейский был честным и денег не взял. В итоге в отношении 41-летнего жителя Самарской области возбудили дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ ("Покушение на дачу взятки"). Суд назначил капитану штраф 100 тыс. рублей.