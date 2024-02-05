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Музеи и выставки Культура

Художественный музей представит выставку "Неизвестный Денисов: на едином дыхании"

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 8 февраля, в 18:00, в Самарском художественном музее откроется выставка Виктора Денисова "Неизвестный Денисов: на едином дыхании" (0+).

Виктор Денисов родился в 1935 г. в Новомосковске Тульской области в семье офицера-танкиста. Азы живописи он постигал в ДК "Звезда" завода им. Масленникова в Куйбышеве. Окончил Пензенское художественное училище им. К. А. Савицкого в 1960 году. С 1963 по 1970 г. работал в Калининграде, а с 1974 и до 2021 г. — в Самаре, где руководил изостудией при заводе 4 ГПЗ и преподавал в детской художественной школе № 3.

Виктор Денисов одинаково талантливо и плодотворно проявил себя в пейзаже, натюрморте и портрете. Во время учебы в его творческом подходе усмотрели "формалистский уклон". По этой причине Денисова так и не приняли в Союз художников. В результате он замкнулся, не показывал картины на выставках, но продолжал работать. Метод живописца, совершенствовавшийся на протяжении всей жизни, остался в целом реалистичным. Он подразумевал обобщения, фовистские приемы работы с плоскостями, игру цветовыми рефлексами.

В портретных работах Денисов запечатлел представителей технической и медицинской интеллигенции: археолога Николая Сокольского, Александра Аминева, Нугзара Махарадзе и других. Каждое лето художник проводил в Подгорах.

Выставку можно будет увидеть до 10 марта.

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