В музее-галерее "Заварка" рассказали о программе мероприятий на выходные

В ближайшую пятницу и выходные дни (с 9 по 11 февраля) в Музее-галерее "Заварка" пройдет серия мероприятий, сообщили в пресс-службе музея.

В пятницу, 9 февраля, в 18.30 арт-критик, куратор галереи "Виктория" Сергей Баландин прочитает лекцию "Родом из леса: природные материалы в современном искусстве" (12+). После долгих веков мрамора и бронзы в искусстве рубежа XIX-ХХ веков в скульптуре появились камень, дерево и глина. Они разнообразили (и даже потеснили) "академические" художественные материалы. Художники до сих пор активно обращаются к "диким", иногда почти необработанным природным материалам. Что авторы находят в них? Красоту и экспрессию естественных форм (как Сергей Коненков), хрупкость и подверженность метаморфозам (как Энди Голдсуорси), или эксцентричную инородность, помещенную в музейное пространство (как Андрей Монастырский)? На лекции эксперт расскажет о сложных отношениях художника и природы в мировом и самарском искусстве. Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено (не более 30 человек).

В субботу, 10 февраля, в "Заварке" организуют несколько мероприятий. В 11.00 пройдет мастер-класс "Самарские окна" (6+). Старший научный сотрудник музея Арина Гусарова обсудит с детьми, чем жизнь в частном доме отличается от жизни в квартире, что люди видят из окон, как меняется пейзаж в зависимости от сезона года и времени суток. Итоговой работой станет картонная оконная рама с красивыми резными наличниками, где каждый из участников сможет нарисовать свой уникальный сказочный вид из окна. Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено (не более 20 человек).

В 15.00 пройдет кураторская экскурсия (6+) старшего научного сотрудника музея Кирилла Гурова по выставке "Человек и дерево" (12+). Экспозиция состоит из деревянных скульптур художника Сергея Ключникова. Его работы можно встретить в парках нашего города. С 2017 года они размещаются в Струковском саду, парках Победы, Гагарина и Дружбы. Мастер также регулярно участвует во многих выставках и фестивалях деревянной скульптуры. Выставку в "Заварке" посвятили общению человека с природой и тому, как природа влияет на работы и выражается через них. Посетители вместе с куратором проекта Кириллом Гуровым будут интерпретировать представленные работы, порассуждают о связи искусства и природы, а также узнают особенности творчества Ключникова. Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено (не более 25 человек).

11 февраля в 15.00 команда музея-галереи приглашает гостей на обзорную экскурсию по дому Маштакова (6+). Дом на улице Самарской, в котором разместилась "Заварка" — один из лучших образцов деревянного зодчества старой Самары, объект культурного наследия регионального значения. Его изюминкой являются уникальные элементы, сохранившиеся во время реставрации: печи, потолок, двери, фрагменты обоев и штукатурки. Во время экскурсии посетители пройдут по залам, узнают историю строительства дома и судьбу его хозяев Михаила Маштакова и Николая Маркова, а также о других доходных домах Самары и их жителях. Вход на мероприятие — 150 рублей (входной билет в стоимость не входит). Количество мест ограничено (не более 25 человек).

"Просим обратить внимание — на все мероприятия требуется обязательная предварительная запись по телефону +7 (846) 202-32-17 или по ссылкам, которые размещены в группе музея-галереи "Заварка" ВКонтакте", - сообщают организаторы.