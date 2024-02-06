16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Суд освободил от самозахвата участки в районе KIN.UP "ЭкоВоз" и компания, аффилированная Милееву, получат более 1 млрд на комплексы ТБО 170 предприятий региона улучшают производственные процессы в рамках нацпроекта "Производительность труда" "Четверть века рядом с домом": российские ритейлеры отмечают начало Года семьи Производители ореховых паст из Самары покоряют косметический рынок с господдержкой

Государство и Бизнес Экономическая политика

Суд освободил от самозахвата участки в районе KIN.UP

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 74
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Арбитражный суд Самарской области обязал ООО "Самарский деловой центр" (СДЦ) освободить два земельных участка на территории бывшего комплекса KIN.UP на ул. Лесной, 23.

Фото: скриншот с yandex.ru/maps

Один участок СДЦ занят автостоянкой и расположен на спуске к Волге вдоль ул. Лесной. Он огорожен деревянным забором, его площадь за счет неразграниченной земли "увеличена" на 441,6 кв. метра. На другом участке расположен бетонный строительный забор. Площадь своей земли СДЦ "расширил" на 506,5 кв. метра.

Первый заместитель прокурора Самарской области в интересах города обратился в суд с требованием освободить незаконно занятые участки. В начале февраля было вынесено решение, согласно которому компания должна освободить спорные территории и демонтировать деревянное и бетонное ограждение. К тому же "Самарский деловой центр" обязали выплатить в городской бюджет более 5,5 млн руб. неосновательного обогащения за пользование землями.

Напомним, что ООО "СДЦ" - владелец комплекса KIN.UP - несколько лет находится в процедуре банкротства. Помимо внешних инспекций, нарушения земельного законодательства выявлялись и в ходе проверок конкурсным управляющим. Эти обстоятельства, как следует из дела о банкротстве, препятствуют продаже крупного актива "Самарского делового центра".

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Thought Mind 30 августа 2014 13:25 Руководитель "Гарантийного фонда поддержки предпринимательства" Михаил Герасимов покинул свой пост

ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3