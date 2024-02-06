Суд освободил от самозахвата участки в районе KIN.UP

Арбитражный суд Самарской области обязал ООО "Самарский деловой центр" (СДЦ) освободить два земельных участка на территории бывшего комплекса KIN.UP на ул. Лесной, 23.
Один участок СДЦ занят автостоянкой и расположен на спуске к Волге вдоль ул. Лесной. Он огорожен деревянным забором, его площадь за счет неразграниченной земли "увеличена" на 441,6 кв. метра. На другом участке расположен бетонный строительный забор. Площадь своей земли СДЦ "расширил" на 506,5 кв. метра.
Первый заместитель прокурора Самарской области в интересах города обратился в суд с требованием освободить незаконно занятые участки. В начале февраля было вынесено решение, согласно которому компания должна освободить спорные территории и демонтировать деревянное и бетонное ограждение. К тому же "Самарский деловой центр" обязали выплатить в городской бюджет более 5,5 млн руб. неосновательного обогащения за пользование землями.
Напомним, что ООО "СДЦ" - владелец комплекса KIN.UP - несколько лет находится в процедуре банкротства. Помимо внешних инспекций, нарушения земельного законодательства выявлялись и в ходе проверок конкурсным управляющим. Эти обстоятельства, как следует из дела о банкротстве, препятствуют продаже крупного актива "Самарского делового центра".
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
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