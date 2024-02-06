Суд освободил от самозахвата участки в районе KIN.UP

Арбитражный суд Самарской области обязал ООО "Самарский деловой центр" (СДЦ) освободить два земельных участка на территории бывшего комплекса KIN.UP на ул. Лесной, 23.

Один участок СДЦ занят автостоянкой и расположен на спуске к Волге вдоль ул. Лесной. Он огорожен деревянным забором, его площадь за счет неразграниченной земли "увеличена" на 441,6 кв. метра. На другом участке расположен бетонный строительный забор. Площадь своей земли СДЦ "расширил" на 506,5 кв. метра.

Первый заместитель прокурора Самарской области в интересах города обратился в суд с требованием освободить незаконно занятые участки. В начале февраля было вынесено решение, согласно которому компания должна освободить спорные территории и демонтировать деревянное и бетонное ограждение. К тому же "Самарский деловой центр" обязали выплатить в городской бюджет более 5,5 млн руб. неосновательного обогащения за пользование землями.

Напомним, что ООО "СДЦ" - владелец комплекса KIN.UP - несколько лет находится в процедуре банкротства. Помимо внешних инспекций, нарушения земельного законодательства выявлялись и в ходе проверок конкурсным управляющим. Эти обстоятельства, как следует из дела о банкротстве, препятствуют продаже крупного актива "Самарского делового центра".