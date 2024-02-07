В Новокуйбышевске алковор уснул на месте преступления

В Новокуйбышевске окончено расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенное с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище) в отношении 46-летнего местного жителя и с обвинительным заключением направлено в Новокуйбышевский городской суд для рассмотрения по существу.
Осенью прошлого года работницы сетевого магазина утром обнаружила на полу в комнате отдыха неизвестного спящего мужчину. Мужчина находится в сильном алкогольном опьянении, рядом с ним обнаружили две пустые бутылки из-под вина.
Придя в себя, подозреваемый рассказал, что с вечера до утра выпивал у себя дома. После того, как все было выпито, пошел за "добавкой", но в шесть утра магазин еще был закрыт. Тогда он локтем разбил окно, проник в помещение, взял со стеллажа две бутылки вина и на закуску сырники. После выпивки уйти домой он был не в состоянии и поэтому остался спать в подсобном помещении.
Ущерб, причиненный торговой точке, в размере 782 руб. мужчина не выплатил.
Последние комментарии
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..