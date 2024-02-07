В Новокуйбышевске алковор уснул на месте преступления

В Новокуйбышевске окончено расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенное с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище) в отношении 46-летнего местного жителя и с обвинительным заключением направлено в Новокуйбышевский городской суд для рассмотрения по существу.

Осенью прошлого года работницы сетевого магазина утром обнаружила на полу в комнате отдыха неизвестного спящего мужчину. Мужчина находится в сильном алкогольном опьянении, рядом с ним обнаружили две пустые бутылки из-под вина.

Придя в себя, подозреваемый рассказал, что с вечера до утра выпивал у себя дома. После того, как все было выпито, пошел за "добавкой", но в шесть утра магазин еще был закрыт. Тогда он локтем разбил окно, проник в помещение, взял со стеллажа две бутылки вина и на закуску сырники. После выпивки уйти домой он был не в состоянии и поэтому остался спать в подсобном помещении.

Ущерб, причиненный торговой точке, в размере 782 руб. мужчина не выплатил.