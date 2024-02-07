В ГИБДД опубликовали расширенный перечень перекрытых из-за непогоды участков трассы М-5

Во вторник, 7 февраля, с 9:30 введено временное ограничение движения для автобусов и маршрутных транспортных средств на участках автомобильной дороги общего пользования федерального значения Самарской и Оренбургской области.

В связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (метель, ограниченная видимость) перекрыты следующие участки:

— км 890+000 — км 1193+000 М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск;

— км 296+000 — км 328+400 М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск,

подъезд к г. Ульяновск;

— км 0+000 — км 12+000 М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск,

подъезд к г. Самара;

— км 0+000 — км 160+000 Р-229 "Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград";

— км 330+000 — км 400+031 Р-241 "Казань — Буинск — Ульяновск, подъезд к г. Самара;

— км 23+800 — км 195+045 А-300 "Самара — Большая Черниговка — граница с Республикой

Казахстан";

— км 29+115 — км 93+000 М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск,

подъезд к г. Оренбург;

— км 94+000 — км 128+000 М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск,

подъезд к г. Оренбург (старое направление);

— км 17+900 — км 22+300 Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград.

Ориентировочное время окончания временного ограничения движения - 14:00 7 февраля (время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий).