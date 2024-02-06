Куйбышевский НПЗ признан лидером природоохранной деятельности России

Самарские нефтеперерабатывающие заводы "Роснефти" вошли в число победителей XIX Всероссийского экологического конкурса "Лидер природоохранной деятельности России". Предприятия в очередной раз подтвердили результативность реализуемых ими природосберегающих проектов и созданных условий безопасного производства.

Конкурс "Лидер природоохранной деятельности России" проводится ежегодно под эгидой профильных комитетов Совета Федерации и Государственной думы РФ. Его цель — отметить активную деятельность предприятий и организаций в области охраны окружающей среды и рационального природопользования.

Среди лидеров этого года — Куйбышевский НПЗ, деятельность которого, как и всех дочерних предприятий "Роснефти", направлена на минимизацию воздействия на окружающую среду и экологичность производства. Эти приоритеты определены стратегией нефтяной компании.

Победу в конкурсе предприятие одержало в номинации "За экологическую ответственность". На заводе реализуется масштабная инвестиционная программа модернизации и технического перевооружения производственных мощностей, что отражается и в производственной эффективности, и на экологической безопасности. За последние пять лет Куйбышевский НПЗ снизил воздействие на атмосферу в 2,5 раза и сократил забор волжской воды на 20%. При этом объём сточных вод снизился почти на 10%, а доля оборотной воды в водоснабжении предприятия достигла 91,5% — благодаря модернизации блоков оборотного водоснабжения, реконструкции водозабора и водоводов. Общий объем вложений КНПЗ в охрану окружающей среды за последние шесть лет превысил 12 миллиардов рублей.