Житель Самарской области отправится в колонию за убийство матери

В Ставропольском районе Самарской области суд вынес приговор 49-летнему мужчине, которого признали виновным в убийстве. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В феврале 2023 г. дома в с. Сосновый Солонец он поссорился с матерью и избил ее. От полученных травм женщина скончалась.
В итоге суд приговорил мужчину к девяти с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!