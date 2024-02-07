Житель Самарской области отправится в колонию за убийство матери

В Ставропольском районе Самарской области суд вынес приговор 49-летнему мужчине, которого признали виновным в убийстве. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В феврале 2023 г. дома в с. Сосновый Солонец он поссорился с матерью и избил ее. От полученных травм женщина скончалась.

В итоге суд приговорил мужчину к девяти с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.