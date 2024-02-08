Самарец пытался передать наркотики в колонию в банане

В Самаре суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Мужчина решил передать мефедрон в ИК-6. Он упаковал наркотик под кожуру банана и передал посылку с фруктами ни о чем не подозревавшему курьеру. Сотрудники колонии нашли в передачке вещество и изъяли.

В итоге самарец получил восемь лет и один месяц лишения свободы в колонии особого режима.