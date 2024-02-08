Самарец пытался передать наркотики в колонию в банане

В Самаре суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Мужчина решил передать мефедрон в ИК-6. Он упаковал наркотик под кожуру банана и передал посылку с фруктами ни о чем не подозревавшему курьеру. Сотрудники колонии нашли в передачке вещество и изъяли.
В итоге самарец получил восемь лет и один месяц лишения свободы в колонии особого режима.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!