В Сызрани двое мужчин получили по шесть лет колонии за попытку стать наркосбытчиками

Сызранский городской суд вынес приговор двум иностранцам, которых обвиняли в 16 покушениях на сбыт наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В марте 2023 г. мужчины решили сбыть 27 г запрещенного вещества, но не успели, потому что попались полиции.
Суд назначил им по шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!