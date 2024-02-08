В Сызрани двое мужчин получили по шесть лет колонии за попытку стать наркосбытчиками

Сызранский городской суд вынес приговор двум иностранцам, которых обвиняли в 16 покушениях на сбыт наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В марте 2023 г. мужчины решили сбыть 27 г запрещенного вещества, но не успели, потому что попались полиции.

Суд назначил им по шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима.