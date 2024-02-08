"Крылья Советов" планируют отправить в аренду нападающего Егора Карпицкого

Белорусский нападающий "Крыльев Советов" Егор Карпицкий на весеннюю часть сезона отправится в аренду, сообщает Metaratings.ru.
По данным издания, сейчас "Крылья" рассматривает варианты. При этом из клубов ФНЛ наибольшую заинтересованность в 20-летнем нападающем проявляет саратовский "Сокол".
Самарский клуб приобрел Карпицкого летом 2023 г. у солигорского "Шахтера". За "Крылья Советов" он провел десять матчей, забив один мяч и отдав одну голевую передачу.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?