"Крылья Советов" планируют отправить в аренду нападающего Егора Карпицкого

Белорусский нападающий "Крыльев Советов" Егор Карпицкий на весеннюю часть сезона отправится в аренду, сообщает Metaratings.ru.

По данным издания, сейчас "Крылья" рассматривает варианты. При этом из клубов ФНЛ наибольшую заинтересованность в 20-летнем нападающем проявляет саратовский "Сокол".

Самарский клуб приобрел Карпицкого летом 2023 г. у солигорского "Шахтера". За "Крылья Советов" он провел десять матчей, забив один мяч и отдав одну голевую передачу.