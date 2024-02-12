Мама волонтера-первоклассника Мария Батькова: "На фронте сына называют талисманом"

Восьмилетнего Саню Батькова волонтеры движения "Самара - для фронта" и "подопечные" бойцы называют своим талисманом. Он, как может, старается поддерживать моральный дух солдат: выводит детской рукой, нажимая на фломастер, "Держитесь там", "Ждем с победой!", записывает трогательные обращения, отправляет картинки, где главный герой с ружьем - конечно, папа. Отец Сани погиб во время СВО 8 сентября 2023 года. Но на детских рисунках он по-прежнему живой. И непременно всех победит.

Школа, волонтерство и служба в церкви

Велосипед и лыжи в прихожей у Батьковых за последние полгода успели запылиться. Сане возиться с ними некогда, сейчас у него есть дела поважнее: в понедельник нужно заливать окопные свечи, во вторник плести маскировочные сети, в среду организовать очередной сбор в школе среди одноклассников… А в выходной, как обычно, - церковь, где он служит алтарником и с недавнего времени принимает помощь для фронта от прихожан.

В январе мальчик самостоятельно собрал и принес в штаб "Самара - для фронта" 15 огромных коробок "гуманитарки", которая уже отправилась в зону боевых действий.

Саню знают далеко за пределами школы и волонтерского движения. История паренька не оставила равнодушными тех, кто сегодня "за лентой" отдает долг родине. "Бойцы его так и называют - наш талисман", - рассказывает Сашина мама Мария.

А несколько недель назад ребенок попал в местный телесюжет - в качестве героя репортажа о жизни волонтеров СВО. "Съемки были для меня шоком, - делится впечатлениями мальчик. - Так много людей собралось тогда! Было приятно, но неловко".

Репортаж с 8-летним волонтером нашел отклик в сердцах небезучастных. Буквально за пару часов до нашей беседы к нему и его маме в волонтерский штаб приехала группа тольяттинцев: обычные люди, которых тронула история Сани и которые решили отблагодарить семью Батьковых.

"Мужчина из Тольятти, Андрей Кудряшов, почти случайно увидел сюжет с Саней и решил поддержать нас, - рассказывает Мария Батькова. - Собрал группу друзей, привез кучу игрушек, вещей, книг. Они уже во второй раз приезжают, а в этот раз собрали и гуманитарную помощь для солдат".

11 шевронов и берет танкиста

О бойцах на фронте и говорить не приходится: те регулярно отправляют ребенку нехитрые дары с передовой. Но для Саши такие подарки - особенные.

"В первый раз получил коробку от бойцов под Новый год, - рассказывает мальчик. - Там был сухпаек и новые, настоящие шевроны! А на днях один танкист прислал мне свою беретку, тоже настоящую. А еще один шеврон у меня - от волонтерского движения. Я их коллекционирую, сейчас у меня их 11. А еще есть перчатки от минометчиков ДНР".

С маминой помощью юный волонтер пришил на зимнюю куртку три шеврона. Так и носит их - с гордостью.

Решение волонтерить, да еще и по-взрослому, включая физическую помощь и снабжение, пришло к нему, когда он узнал о гибели отца - Алексея. Папа Сани до сих пор, с сентября-2023, в "серой зоне", домой его пока не привозили.

"Мы с папой Саши были в разводе, но поддерживали теплые, дружеские отношения, - рассказывает Мария Батькова. - Как и большинство наших мальчишек, его мобилизовали в сентябре 2022 года. С того времени каждый месяц отправляли ему и бойцам его бригады посылки с продуктами, одеждой, сигаретами. Словом, все, что они просили, по мелочи. А в сентябре Алексей погиб в зоне боевых действий".

О трагедии Мария рассказала сыну не сразу - не хватило сил.

"Помню, я приехала к нему (он учится в школе при храме), Сашка увидел мое лицо и спрашивает: "Мам, только не говори, что папа погиб". А я и не смогла… - вспоминает женщина. - Говорю, мол, все в порядке. Потом собрались и поехали в Тольятти, к маме бывшего мужа, Сашиной бабушке. И там уже все рассказала. Конечно, было тяжело. Саша тогда сказал, что с самого утра почувствовал, что папы уже нет…".

Копилка - для СВОих

Три месяца Батьковы не знали, что им делать - связь с сослуживцами Алексея оборвалась, отправка помощи прекратилась. А потом в соцсети Мария наткнулась на пост друга, который на тот момент уже состоял в волонтерском движении "Самара - для фронта".

"Саша Чикин - друг нашей семьи - собирал средства на фронт, на топливо. Оно дорогое, много денег нужно. И мой Саня, когда прочитал об этом, молча пошел в комнату, принес оттуда копилку и разбил ее", - вспоминает она.

В копилке, куда почти целый год детской рукой бережно отправлялись деньги, оказалось около 2500 рублей.

"Я копил эти деньги на компьютерное кресло. Это мне на праздники дарили - родня и в храме прихожане, где я алтарник. Но когда увидел пост о помощи, решил, что там они нужнее", - продолжает мальчик.

Собрались, поехали в автосервис к другу семьи. Вместе со скромными средствами сделали конвертик, положили в него рисунок, шоколадки от Батькова-младшего. Чуть погодя получили первый привет с фронта.

"Все там были ошеломлены, что ребенок отдал свою копилку. Прислали много видео для Саши, первые подарки. Было очень приятно. И после этого мы решили остаться в волонтерском штабе. С тех пор каждый день работаем тут, делаем окопные свечи, фасуем груз по коробкам, плетем маскировочные сети. Трудимся допоздна, кроме выходных - по выходным сын служит в церкви", - поясняет Мария Батькова.

В церковь ребенок попал вместе с бабушкой, в 3 года.

"Бабушка у нас верующая, служит в храме. И с 3 лет Саня всегда с ней. Сначала просто ходил слушать, а позже там же поступил в школу при храме и был благословлен на служение алтарником, поскольку уже взрослый", - говорит мама восьмилетнего мальчика.

"В храме я во время службы читаю записки, которые оставляют за здравие и за упокой, перечитываю имена, разрезаю освященный хлеб, помогаю с кадилом, подаю его батюшке. Иногда свечу выношу, - перечисляет мальчик. - Мне там нравится".

"Вырасту - стану десантником"

Саня с папой

Саша развит не по годам, замечают окружающие. И морально, и физически. "Я даже и не понимаю, откуда он такой ответственный у меня взялся, - улыбается мама. - А родился крупным, но у него и папа - почти двухметрового роста, высокий был. А Саша - его копия".

В храме мальчика любят все прихожане. И всегда чем-нибудь одаривают - кто конфетой, кто 100 рублями, а с недавних пор - и помощью для фронта.

В школе к маленькому волонтеру тоже подключились ребята: несколько одноклассников участвуют в сборах для движения "Самара - для фронта". Особенно гордится юным патриотом учительница Наталья Александровна.

"Солдаты очень любят получать приветы от детей, прежде всего, рисунки, - говорит Мария. - Наша учителница давала детям домашнее задание: нарисовать привет для бойцов. Мы отправили на фронт целую стопку, а в ответ получили официальную благодарность для всего класса. Конечно, это очень приятно".

Есть у Сани и мечта - стать десантником, носить голубой берет. "Десантники сильные, отважные, смелые, мне это нравится. Так что, когда вырасту, пойду в войска, - планирует парень. - А пока играю в войнушку с друзьями после школы".

Российской Армии Саша желает сейчас только одного - победы. "Он верит, что если мы с ним больше будем помогать фронту, то у папы на небе всего будет в достатке, - поясняет Мария. - Сейчас все наши мысли, вся жизнь - с теми, кто на передовой".