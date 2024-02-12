Мама волонтера-первоклассника Мария Батькова: "На фронте сына называют талисманом"

Восьмилетнего Саню Батькова волонтеры движения "Самара - для фронта" и "подопечные" бойцы называют своим талисманом. Он, как может, старается поддерживать моральный дух солдат: выводит детской рукой, нажимая на фломастер, "Держитесь там", "Ждем с победой!", записывает трогательные обращения, отправляет картинки, где главный герой с ружьем - конечно, папа. Отец Сани погиб во время СВО 8 сентября 2023 года. Но на детских рисунках он по-прежнему живой. И непременно всех победит.
Школа, волонтерство и служба в церкви
Велосипед и лыжи в прихожей у Батьковых за последние полгода успели запылиться. Сане возиться с ними некогда, сейчас у него есть дела поважнее: в понедельник нужно заливать окопные свечи, во вторник плести маскировочные сети, в среду организовать очередной сбор в школе среди одноклассников… А в выходной, как обычно, - церковь, где он служит алтарником и с недавнего времени принимает помощь для фронта от прихожан.
В январе мальчик самостоятельно собрал и принес в штаб "Самара - для фронта" 15 огромных коробок "гуманитарки", которая уже отправилась в зону боевых действий.
Саню знают далеко за пределами школы и волонтерского движения. История паренька не оставила равнодушными тех, кто сегодня "за лентой" отдает долг родине. "Бойцы его так и называют - наш талисман", - рассказывает Сашина мама Мария.
А несколько недель назад ребенок попал в местный телесюжет - в качестве героя репортажа о жизни волонтеров СВО. "Съемки были для меня шоком, - делится впечатлениями мальчик. - Так много людей собралось тогда! Было приятно, но неловко".
Репортаж с 8-летним волонтером нашел отклик в сердцах небезучастных. Буквально за пару часов до нашей беседы к нему и его маме в волонтерский штаб приехала группа тольяттинцев: обычные люди, которых тронула история Сани и которые решили отблагодарить семью Батьковых.
"Мужчина из Тольятти, Андрей Кудряшов, почти случайно увидел сюжет с Саней и решил поддержать нас, - рассказывает Мария Батькова. - Собрал группу друзей, привез кучу игрушек, вещей, книг. Они уже во второй раз приезжают, а в этот раз собрали и гуманитарную помощь для солдат".
11 шевронов и берет танкиста
О бойцах на фронте и говорить не приходится: те регулярно отправляют ребенку нехитрые дары с передовой. Но для Саши такие подарки - особенные.
"В первый раз получил коробку от бойцов под Новый год, - рассказывает мальчик. - Там был сухпаек и новые, настоящие шевроны! А на днях один танкист прислал мне свою беретку, тоже настоящую. А еще один шеврон у меня - от волонтерского движения. Я их коллекционирую, сейчас у меня их 11. А еще есть перчатки от минометчиков ДНР".
С маминой помощью юный волонтер пришил на зимнюю куртку три шеврона. Так и носит их - с гордостью.
Решение волонтерить, да еще и по-взрослому, включая физическую помощь и снабжение, пришло к нему, когда он узнал о гибели отца - Алексея. Папа Сани до сих пор, с сентября-2023, в "серой зоне", домой его пока не привозили.
"Мы с папой Саши были в разводе, но поддерживали теплые, дружеские отношения, - рассказывает Мария Батькова. - Как и большинство наших мальчишек, его мобилизовали в сентябре 2022 года. С того времени каждый месяц отправляли ему и бойцам его бригады посылки с продуктами, одеждой, сигаретами. Словом, все, что они просили, по мелочи. А в сентябре Алексей погиб в зоне боевых действий".
О трагедии Мария рассказала сыну не сразу - не хватило сил.
"Помню, я приехала к нему (он учится в школе при храме), Сашка увидел мое лицо и спрашивает: "Мам, только не говори, что папа погиб". А я и не смогла… - вспоминает женщина. - Говорю, мол, все в порядке. Потом собрались и поехали в Тольятти, к маме бывшего мужа, Сашиной бабушке. И там уже все рассказала. Конечно, было тяжело. Саша тогда сказал, что с самого утра почувствовал, что папы уже нет…".
Копилка - для СВОих
Три месяца Батьковы не знали, что им делать - связь с сослуживцами Алексея оборвалась, отправка помощи прекратилась. А потом в соцсети Мария наткнулась на пост друга, который на тот момент уже состоял в волонтерском движении "Самара - для фронта".
"Саша Чикин - друг нашей семьи - собирал средства на фронт, на топливо. Оно дорогое, много денег нужно. И мой Саня, когда прочитал об этом, молча пошел в комнату, принес оттуда копилку и разбил ее", - вспоминает она.
В копилке, куда почти целый год детской рукой бережно отправлялись деньги, оказалось около 2500 рублей.
"Я копил эти деньги на компьютерное кресло. Это мне на праздники дарили - родня и в храме прихожане, где я алтарник. Но когда увидел пост о помощи, решил, что там они нужнее", - продолжает мальчик.
Собрались, поехали в автосервис к другу семьи. Вместе со скромными средствами сделали конвертик, положили в него рисунок, шоколадки от Батькова-младшего. Чуть погодя получили первый привет с фронта.
"Все там были ошеломлены, что ребенок отдал свою копилку. Прислали много видео для Саши, первые подарки. Было очень приятно. И после этого мы решили остаться в волонтерском штабе. С тех пор каждый день работаем тут, делаем окопные свечи, фасуем груз по коробкам, плетем маскировочные сети. Трудимся допоздна, кроме выходных - по выходным сын служит в церкви", - поясняет Мария Батькова.
В церковь ребенок попал вместе с бабушкой, в 3 года.
"Бабушка у нас верующая, служит в храме. И с 3 лет Саня всегда с ней. Сначала просто ходил слушать, а позже там же поступил в школу при храме и был благословлен на служение алтарником, поскольку уже взрослый", - говорит мама восьмилетнего мальчика.
"В храме я во время службы читаю записки, которые оставляют за здравие и за упокой, перечитываю имена, разрезаю освященный хлеб, помогаю с кадилом, подаю его батюшке. Иногда свечу выношу, - перечисляет мальчик. - Мне там нравится".
"Вырасту - стану десантником"
Саша развит не по годам, замечают окружающие. И морально, и физически. "Я даже и не понимаю, откуда он такой ответственный у меня взялся, - улыбается мама. - А родился крупным, но у него и папа - почти двухметрового роста, высокий был. А Саша - его копия".
В храме мальчика любят все прихожане. И всегда чем-нибудь одаривают - кто конфетой, кто 100 рублями, а с недавних пор - и помощью для фронта.
В школе к маленькому волонтеру тоже подключились ребята: несколько одноклассников участвуют в сборах для движения "Самара - для фронта". Особенно гордится юным патриотом учительница Наталья Александровна.
"Солдаты очень любят получать приветы от детей, прежде всего, рисунки, - говорит Мария. - Наша учителница давала детям домашнее задание: нарисовать привет для бойцов. Мы отправили на фронт целую стопку, а в ответ получили официальную благодарность для всего класса. Конечно, это очень приятно".
Есть у Сани и мечта - стать десантником, носить голубой берет. "Десантники сильные, отважные, смелые, мне это нравится. Так что, когда вырасту, пойду в войска, - планирует парень. - А пока играю в войнушку с друзьями после школы".
Российской Армии Саша желает сейчас только одного - победы. "Он верит, что если мы с ним больше будем помогать фронту, то у папы на небе всего будет в достатке, - поясняет Мария. - Сейчас все наши мысли, вся жизнь - с теми, кто на передовой".
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.