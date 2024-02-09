Житель Самарской области получил 13 лет колонии за организацию поставок наркотиков

В Новокуйбышевске суд вынес приговор 33-летнему местному жителю, которого признали виновным в сбыте особо крупных партий наркотиков. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
В 2018 г. мужчина участвовал в организации канала поставки в регион запрещенных веществ в особо крупном размере. Длительное время подозреваемый скрывался от следствия и находился в розыске. В феврале 2023 г. мужчину задержали и отправили под стражу.
Теперь новоькуйбышевца приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!