Житель Самарской области получил 13 лет колонии за организацию поставок наркотиков

В Новокуйбышевске суд вынес приговор 33-летнему местному жителю, которого признали виновным в сбыте особо крупных партий наркотиков. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

В 2018 г. мужчина участвовал в организации канала поставки в регион запрещенных веществ в особо крупном размере. Длительное время подозреваемый скрывался от следствия и находился в розыске. В феврале 2023 г. мужчину задержали и отправили под стражу.

Теперь новоькуйбышевца приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.