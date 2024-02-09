В Тольятти оператор связи заплатит 20 тыс. руб. за пропуск звонка с подменного номера

Автозаводский районный суд Тольятти обязал оператора связи выплатить штраф за нарушение прав потребителя в сфере связи. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В ноябре 2022 г. местному жителю позвонили мошенники. Звонки поступили в сеть оператора из-за границы транзитно через сети других российских операторов связи. В итоге потерпевший увидел российские номера с кодом РФ и Самары — "+7" и "846".

По мнению прокуратуры, таким образом оператор нарушил требования законодательства и передал потребителю недостоверную информацию о телефонном вызове.

Возбудили административное дело. Роспотребнадзор по Самарской области назначил оператору связи штраф 20 тыс. рублей. Теперь это решение поддержал и суд.