В Тольятти оператор связи заплатит 20 тыс. руб. за пропуск звонка с подменного номера

Автозаводский районный суд Тольятти обязал оператора связи выплатить штраф за нарушение прав потребителя в сфере связи. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В ноябре 2022 г. местному жителю позвонили мошенники. Звонки поступили в сеть оператора из-за границы транзитно через сети других российских операторов связи. В итоге потерпевший увидел российские номера с кодом РФ и Самары — "+7" и "846".
По мнению прокуратуры, таким образом оператор нарушил требования законодательства и передал потребителю недостоверную информацию о телефонном вызове.
Возбудили административное дело. Роспотребнадзор по Самарской области назначил оператору связи штраф 20 тыс. рублей. Теперь это решение поддержал и суд.
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