В Тольятти ищут мужчин, которые могут быть причастны к краже из магазина

В середине января текущего года представитель одного из сетевых магазинов обратился в полицию с просьбой привлечь к ответственности мужчин, которые 19 января в вечерние время в одном из магазинов похитили алкогольную продукцию.

Сотрудники органов внутренних дел установили и опросили очевидцев произошедшего, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован момент хищения.

Ориентировку с описанием примет злоумышленников оперуполномоченные уголовного розыска довели до личного состава тольяттинского гарнизона полиции, сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

По признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ "Кража", отделом дознания отдела полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают мероприятия по розыску подозреваемых и установлению всех обстоятельств произошедшего.

Приметы первого подозреваемого: на вид 20-25 лет, среднего телосложения, рост 170-175 см. Был одет: куртка черного цвета, джинсы белого цвета, кроссовки черного цвета.

Приметы второго подозреваемого: на вид 20-25 лет, среднего телосложения, рост 170-175. Был одет: куртка черного цвета, джинсы синего цвета, кроссовки черного цвета.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемых, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-45-45, 93-45-27, 93-63-47, или 102.

Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное приложение МВД России", которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.